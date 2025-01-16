«Запомним клуб «Пари НН» перед кончиной именно таким. Позорище и очередной зашквар». Экс-агент Лунева о приглашении Маврина

Антон Смирнов высказался о приглашении Василия Маврина на сборы с «Пари НН».

«Что касается Маврина. Очевидно, что это пиар-акция и ничего больше. У «Амкала » большая аудитория. У команд один и тот же основной партнер – БК Pari.

Но все не было бы так весело, если бы не было так грустно.

На фоне поведения клуба, Удальцова и Гончаренко в отношении игроков с контрактами и попыток любыми путями избавиться от неугодных, мешающих обойме Гончаренко, все это выглядит как насмешка, фарс, глумеж над здравым смыслом.

Это позорище для клуба и очередной зашквар. Мы запомним этот клуб перед его кончиной именно таким.

Кстати, если что, Маврину – 35, а Гончаренко сказал, что «Все серьезно. Мы рассматриваем Маврина как футболиста», – написал агент.

«Пари НН» пригласил хавбека «Амкала» Василия Маврина на сбор. 35-летний медиафутболист никогда не играл на профессиональном уровне.

Маврин в 2023 и 2024 годах был признан лучшим игроком в медиафутболе. В прошлом году он также стал лучшим полузащитником и лучшим блогером.

Гончаренко о приглашении Маврина в «Пари НН»: «Цель – чтобы он нам подошел, а не просто потренироваться. Все серьезно»

35-летний медиафутболист – на сборах с «Пари НН». Трансфер возможен