Мусагалиев про «год дружбы» с «Амкалом»: «Все началось с того момента, когда Маврин начал говорить, что в «Десятке» нет лидеров»

Азамат Мусагалиев оценил отношения между ФК «10» и «Амкалом».

«Пример хамского поведения от «Амкала»? Все началось с того момента, когда Василий Маврин начал говорить, что в «Десятке» нет лидеров. Мы ответили, что это наши внутренние дела. «Я готов туда прийти». Его никто не ждет.

Затем я выступил с заявлением, что единственный человек, который точно не будет в ФК «10», – это Василий Маврин. Для меня это вызов, потому что для всех он спасительная палочка. Я так не считаю. Для меня вызов играть без него. Почему я должен оскорблять своих пацанов? «Вы не можете, тогда Маврина давайте, с ним все выигрывают». Нет же.

Комментарий «Амкала» о том, что Маврин им принес титул? В клубе «Амкал» более 50 человек. Тогда грош им цена, если один человек им принес кубок», – сказал президент ФК «10».

