«Рекламная это акция или нет, будет зависеть от него». Спортдиректор «Пари НН» о приглашении Маврина
В «Пари НН» высказались о приглашении капитана «Амкала» Василия Маврина.
Нижегородский клуб позвал 35-летнего хавбека на сбор в конце января.
«Рекламная это акция или нет, будет зависеть от него. Само слово «просмотр» означает, что Маврин получит шанс себя показать.
Мы хотим дать ему возможность сыграть там, где начиналась его футбольная карьера, – в Нижнем Новгороде. Особенно с учетом его возраста», – сказал спортивный директор клуба Александр Удальцов.
35-летний медиафутболист – на сборах с «Пари НН». Трансфер возможен
Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: «Чемпионат»
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