«Маврин легко соответствует уровню РПЛ. Он не слабее, если не брать супербразилов из «Зенита». Звездин о просмотре хавбека в «Пари НН»

Игорь Звездин считает, что Василий Маврин соответствует уровню Мир РПЛ.

Полузащитник «Амкала » был приглашен в «Пари НН» на зимний сбор.

«Многие считают, что это супермедийная история и больше ничего. Но на самом деле ужасно интересная поездка.

Технически, интеллектуально и вообще по-футбольному не думаю, что он слабее игроков [РПЛ], плюс-минус, не будем брать супербразилов из «Зенита ». Маврин легко соответствует уровню РПЛ.

Но тут встанет вопрос функциональности, это может сделать разницу. Он может не успевать, в первую очередь восстанавливаться после бешеных нагрузок. И будет ли Виктор Гончаренко подбирать нагрузку так, чтобы Маврин постепенно входил в процесс? Игроки РПЛ на сегодняшний день, наверное, находятся на других функциональных возможностях.

Гончаренко – респект. Кто-то будет говорить, что ему сказали пригласить Маврина, и он смирился. Я с Виктором Михайловичем не знаком, но он один из моих любимых тренеров, и если вы видели его прошлые истории, то довольно сложно предположить, что на него можно поддавить, и он на все согласится.

Бывало, он не поехал на выезд с командой РПЛ, не взял трубку в Краснодаре... Были и другие истории. Обвинить Виктора Михайловича в том, что им легко управлять, затруднительно. А, соответсвенно, он самостоятельно принимал это решение», – сказал главный тренер Rocket Team .

35-летний медиафутболист – на сборах с «Пари НН». Трансфер возможен