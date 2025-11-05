Азамат Мусагалиев: «Какое-то 2 мая все вспоминают. Что это? Это их история, я в ней не участвую»

Азамат Мусагалиев не слышал о дерби 2 мая.

– Все время про какое-то 2 мая вспоминают. Что это?

– Это матч 2Drots – «Амкал» на «Сапсан Арене», с которого пошла такая большая популярность…

– Ну дай бог! Это их история, я в ней не участвую, но и не не уважаю.

– Что, прогреем Суперкубок?

– Давай посмотрим, как это будут делать наши старшие товарищи, гранды. Люди, которые помогли нам собрать аудиторию. Мы уступаем им первый шаг к прогреву. Посмотрим, насколько для нас это будет приемлемо.

Если будет неприемлемо, а это, подсказываю, то, как вы всегда поступали, мы снова отворачиваемся от них и сами будет развиваться промоушеном своего матча, – заявил президент ФК «10».

2 мая 2021 года «Амкал» обыграл 2D в товарищеском матче по пенальти на «Сапсан Арене». Эта игра считается одной из самых популярных в истории медиафутбола.

