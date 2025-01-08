«Если Лунев разделяет матчи России, завтра он будет разделять любовь к стране – что выгодно, то и выберет. В контексте Родины даже думать так нельзя». Осипов о критике медиафутбола

Николай Осипов отреагировал на слова Андрея Лунева о медиафутболе.

Вратарь «Динамо » ранее выступил против идеи матча между сборными России и Медиалиги. Также он не одобряет участие медиафутбольных команд в Фонбет Кубке России.

– Если такой матч состоится, вероятно, выйдет не совсем основная сборная России.

– Я ни разу в жизни не был близок к тому, чтобы сыграть за какую-либо сборную, особенно сборную страны. Мне сейчас тяжело дискутировать с господином Луневым на тему его интереса к матчу сборной России и сборной медиафутбола. Но когда тебя твоя страна призывает под свой флаг, с кем бы ты ни играл, если ты имеешь любовь к своей стране, патриотизм, о котором многие сейчас говорят просто в воздух, иди и доказывай делом, что ты патриот, что для тебя «честь надеть форму сборной» – это не слова для журналистов в микст-зоне, а истинная гражданская позиция.

Если Лунев готов разделять товарищеский матч сборной России с выставочным – наверное, завтра он будет разделять любовь к стране по такому же принципу – что ему выгодно, то и будет выбирать. Мне кажется, в контексте Родины не то что говорить, даже думать так нельзя.

Если кто-то говорит, что за такую Россию он будет играть, а за такую нет – мне остается промолчать в ответ, желание развести руками и покачать головой. Причем я – человек постарше господина Лунева, побольше видел вещей, которые со страной происходили в ее зарождении – для меня все, что было с момента появления нашей страны и флага, является частью моей биографии и моей большой любви к моей стране.

Когда тебя зовут под знамена сборной, ты не имеешь права выбирать, хочешь ты играть или нет. Если ты россиянин и любишь свою страну – ноги в руки и пошел, – сказал президент Winline Медиалиги .

Сборная Медиалиги все-таки может сыграть с Россией. Планируют в 2025-м, хотя Головин и Колосков против

Медиафутбол уже во всем мире. Пике проводит ЧМ, играют на аренах «Барсы» и «Юве», свои турниры у Крооса и Кака