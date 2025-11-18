«У Панова случился провал, так как он выпустил 70-летнего Медведева в решающем матче». Егоров о тренере года в МФЛ
Президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров рассказал о своем выборе в номинации «Лучший тренер» в WINLINE Медиалиге.
«Для меня тренер года – Аверьянов из «СиндЕката». Его состав не самый сильный: большинство игроков вряд ли были нужны половине команд. Но он пришел и поставил самый красивый футбол. Когда «СиндЕкат» был в порядке, они создавали классные комбинации.
Лактионов располагал лучшей обоймой в медиафутболе, но дважды сыграл вничью – в финале Кубка Лиги и в матче за третье место МФЛ-6 – с командами, заметно уступавшими по уровню игроков. У Панова, к сожалению, случился провал. В решающем матче он выпустил Александра Медведева.
Тренер выпускает, при всем уважении, возрастного игрока. И не в Кубке России с его медийным контекстом, а в ключевой игре. Тренер, который так рискует – или позволяет на себя надавить – не может претендовать на звание лучшего.
Мое мнение: первое место – тренер «СиндЕката», второе – тренер «Десятки», третье – тренер «Амкала». Независимо от результата в Суперкубке МФЛ», – заявил президент «БроукБойз».
Напомним, что 70-летний советник председателя «Зенита» вышел в стартовом составе «Амкала» в матче дивизиона претендентов WINLINE Кубка Медиалиги против Lit Energy. Медведев отыграл около 10 минут, а «Амкал» потерпел поражение и завершил выступление на турнире.
