Текила ответил Смолову по поводу матча сборных России и Медиалиги: «У нас в стране принято хейтить друг друга. Думал, он продвинутый парень, а он превращается в сноба»

Рэпер Текила отреагировал на слова Федора Смолова про матч сборных России и МФЛ.

Напомним, Смолов выступил против матча сборных России и Медиалиги: «Булщит. Они не должны даже упоминаться в одном предложении».

«Я не понимаю, почему у нас в стране принято друг друга хейтить. Мы все обращаем внимание на то, как все устроено на Западе. Шоу-бизнес там другой, фильмы поинтереснее, спорт на ином уровне. Потому что люди друг друга поддерживают, мотивируют и всячески коллаборируют. А у нас что в шоу-бизнесе, что здесь все хейтят друг друга. И лишь на конфликтах все строится.

Что плохого будет от матча Медиалиги со сборной России? Ничего. Это будет хороший матч. Учитывая, что сборная не может найти достойного соперника, она должна развлекать. Почему она развлекается со Вьетнамом и остальными сборными, на которые даже люди не приходят? А в случае нашей коллаборации сборная России получит интерес от молодых фанатов Медиалиги, а Медиалига получит такой кейс.

Я не считаю, что этот матч как-то негативно скажется на национальной команде. Тем более, если матч будет носить благотворительный характер – уверен, что это поможет собрать много денег для нуждающихся.

Может ли фамилия Смолова упоминаться в одном предложении с Паненкой? Я думаю, это сложная история для Феди, которую он, надеюсь, проработал. Но я тогда [на ЧМ-2018 – Спортс’’ ] очень сильно переживал. Недоумевал, как такое вообще возможно.

И поэтому Федю сейчас все хейтят, хейтят нашу Медиалигу. Странно, что она ему покоя не дает. Мне казалось, что он продвинутый парень, который топит за все тренды. А по сути он превращается в сноба, которым вообще не является», – сказал президент «Родины Медиа ».

Сборная Медиалиги все-таки может сыграть с Россией. Планируют в 2025-м, хотя Головин и Колосков против