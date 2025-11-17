«Карпин красивейше всех размотал. Будет чиллить в сборной, а «Динамо» – выбираться из жопы». Егоров о тренере
Дмитрий Егоров: Карпин красивейше всех размотал, а «Динамо» – выбираться из жопы.
Президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров высказался об уходе Валерия Карпина из «Динамо».
«Карпин ушел из «Динамо». Занавес. В «Спартак»? У меня один вопрос: а что теперь делать с Осипенко, Зайнутдиновым, Миранчуком, Глебовым и всеми, кто под Карпина приходил?
Он всех красивейше размотал: совмещал и имел огромные деньги, привел своих игроков в «Динамо», после ухода точно получит какую-то неустойку (ранее появилась информация, что Карпин отказался от неустойки – Спортс’’).
Будет чиллить в сборной, а «Динамо» – выбираться из жопы. Норма. Но очень жаль, что он из «Динамо» уходит. Как контент – это навечный кайф», – заявил президент «БроукБойз».
Карпин ушел из «Динамо» после 5 месяцев совмещения. Ради сборной России
Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: телеграм-канал Дмитрия Егорова
