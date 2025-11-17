  • Спортс
  • Медиафутбол
  • Новости
  • «Карпин красивейше всех размотал. Будет чиллить в сборной, а «Динамо» – выбираться из жопы». Егоров о тренере
7

«Карпин красивейше всех размотал. Будет чиллить в сборной, а «Динамо» – выбираться из жопы». Егоров о тренере

Дмитрий Егоров: Карпин красивейше всех размотал, а «Динамо» – выбираться из жопы.

Президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров высказался об уходе Валерия Карпина из «Динамо».

«Карпин ушел из «Динамо». Занавес. В «Спартак»? У меня один вопрос: а что теперь делать с Осипенко, Зайнутдиновым, Миранчуком, Глебовым и всеми, кто под Карпина приходил?

Он всех красивейше размотал: совмещал и имел огромные деньги, привел своих игроков в «Динамо», после ухода точно получит какую-то неустойку (ранее появилась информация, что Карпин отказался от неустойки – Спортс’’).

Будет чиллить в сборной, а «Динамо» – выбираться из жопы. Норма. Но очень жаль, что он из «Динамо» уходит. Как контент – это навечный кайф», – заявил президент «БроукБойз».

Карпин ушел из «Динамо» после 5 месяцев совмещения. Ради сборной России

Карпин ушел из «Динамо» – как вам решение?18390 голосов
Он правВалерий Карпин
Зря он бросает «Динамо»Динамо Москва
И зачем вообще соглашался совмещать?Сборная России по футболу
Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: телеграм-канал Дмитрия Егорова
logoWinline Медиалига
logoДмитрий Егоров
logoВалерий Карпин
logoДинамо Москва
logoБроукБойз
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Егоров о Соболеве: «Он перешел в «Зенит», когда они шли на первом месте. А теперь команда туда не выходит. Такой вот засланный соболек»
вчера, 09:38
Егоров о своих подписчиках: «У меня они в основном малолетние. Когда молодые пишут хрень – их лучше банить»
14 ноября, 16:38
Ари: «Мой контракт с «БроукБойз» закончился. Пока что не знаю, что будет дальше»
13 ноября, 14:09
Главные новости
Егоров выбрал Маврина полузащитником года: «Он действительно лучший. Его влияние на игру «Амкала» грандиозное»
45 минут назад
Азамат отказался от предложения Маврина «сыграть на жопу» в Суперкубке: «Если я заберу его жопу – мне будет ни горячо, ни холодно. У меня своя есть»
сегодня, 13:20
«В Испании дети пьют вино, оно там как сок. В баре игрок выпил «Фанту» – штраф. Потому что химия, лучше пиво выпить». Кузнецов об алкоголе
сегодня, 12:26
Гудаю не нравится, что Прокопу слишком много внимания уделяют в медиа: «Я рад за него, но то, как это форсится...»
сегодня, 11:31
Смолов о правиле «Любая рука – пенальти»: «Я понимаю этот поинт, будет больше голов, для зрителей прикольно. Появится понятная трактовка»
сегодня, 10:38
Маврин пригласил Гаучо в «Амкал» на матч Суперкубка: «Какая разменная монета нужна, Никита, Женя?»
сегодня, 08:45
«Карпин отказался от неустойки? Смешно! Сомневаюсь, что «Динамо» вообще предлагало деньги». Егоров о поступке тренера
вчера, 20:01
Правило «внезапной смерти» введут в Суперкубке Медиалиги. В случайный момент игры поле покинут по 2 игрока команд, кто именно – выберет соперник
вчера, 19:30
Дьяков, Кузнецов, Гатагов – трио главных тренеров сборной Медиалиги на матч против ФНЛ
вчера, 17:56
Дмитрий Кузнецов: «Воспитанники ЦСКА – будущий костяк сборной России. Академии «Зенита» работают для других клубов»
вчера, 15:35
Ко всем новостям
Последние новости
«Наши футболисты начали получать большие деньги, налоги платит клуб. А в Испании – 46% отдаешь от дохода». Кузнецов о том, что игроки не уезжают
3 минуты назад
Матч сборных ФНЛ и Медиалиги начнется с серии буллиталити. Игра пройдет на стадионе «Динамо» в Сухуме
вчера, 17:55
Матвей Кисляк: «Первая игра «Амкала» и 2Drots – самый запоминающийся матч медиакоманд»
15 ноября, 19:33
Защитник Мелехин о форварде 2Drots Пантере: «Дай бог, чтобы он заиграл в РПЛ. В «Ростове» он достойно себя показывал»
15 ноября, 19:07
Герман Эль Класико: «Слышал, что команда Плющенко будет в российской Кингс Лиге»
10 ноября, 19:17
«Акрон» перенес матч с 2Drots на весну: «В ноябре не получится. Проходит форум, большая нагрузка на поле»
8 ноября, 19:10
Газинский о Медиалиге: «Была возможность попробовать, но не так сильно хочется»
8 ноября, 18:36
Герман Эль Класико о «Динамо»: «Не верю в вылет из РПЛ и отставку Карпина»
8 ноября, 13:54
Газинский о Медиалиге: «Интересный формат, но тяжело сравнивать с профессиональным футболом. Здесь больше про шоу»
8 ноября, 13:01
Мусагалиев о Галицком: «Он из тех людей, которые не спорят на свою команду. Никогда не слышал, чтобы он делал прогнозы перед матчами «Краснодара»
7 ноября, 15:14