ALBLAK 52 выступит на финале четырех Лига Ставок Media Basket на «ЦСКА Арене». В решающих матчах сыграют команды Мозгова и Кириленко

ALBLAK 52 выступит на финале четырех Media Basket на «ЦСКА Арене».

Рэпер ALBLAK 52 станет хэдлайнером финала четырех Лига Ставок Media Basket.

В первом полуфинале DAWGS Андрея Кириленко и Антона Понкрашова сыграют против UNDERGROUND BIZNE$. Во втором – Rocket Team Тимофея Мозгова встретится с Hoops .

Решающие матчи пройдут 21 ноября на «ЦСКА Арене».

Лига Ставок Media Basket – первая лига в России по медийному баскетболу. Команды играют в формате 3x3 на два кольца с четырехочковыми бросками. Среди президентов команд рэперы Гуф, Тимати, Obladaet , Элджей и Макан, певица Анна Седакова, экс-игрок НБА и президент РФБ Андрей Кириленко.

На паркете регулярно появляются звезды шоу-бизнеса и баскетбола – например, экс-игрок «Кливленда » Тимофей Мозгов, шоумен Сергей Мезенцев. Media Basket проводит два сезона за год – весной и осенью. Финал пятого сезона прошел на «ЦСКА Арене » и собрал больше 10 тысяч зрителей.