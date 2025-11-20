  • Спортс
  • Медиафутбол
  • Новости
  • ALBLAK 52 выступит на финале четырех Лига Ставок Media Basket на «ЦСКА Арене». В решающих матчах сыграют команды Мозгова и Кириленко
2

ALBLAK 52 выступит на финале четырех Лига Ставок Media Basket на «ЦСКА Арене». В решающих матчах сыграют команды Мозгова и Кириленко

ALBLAK 52 выступит на финале четырех Media Basket на «ЦСКА Арене».

Рэпер ALBLAK 52 станет хэдлайнером финала четырех Лига Ставок Media Basket.

В первом полуфинале DAWGS Андрея Кириленко и Антона Понкрашова сыграют против UNDERGROUND BIZNE$. Во втором – Rocket Team Тимофея Мозгова встретится с Hoops.

Решающие матчи пройдут 21 ноября на «ЦСКА Арене».

Лига Ставок Media Basket – первая лига в России по медийному баскетболу. Команды играют в формате 3x3 на два кольца с четырехочковыми бросками. Среди президентов команд рэперы Гуф, Тимати, Obladaet, Элджей и Макан, певица Анна Седакова, экс-игрок НБА и президент РФБ Андрей Кириленко.

На паркете регулярно появляются звезды шоу-бизнеса и баскетбола – например, экс-игрок «Кливленда» Тимофей Мозгов, шоумен Сергей Мезенцев. Media Basket проводит два сезона за год – весной и осенью. Финал пятого сезона прошел на «ЦСКА Арене» и собрал больше 10 тысяч зрителей.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Лига Ставок Media Basket
logoАнтон Понкрашов
logoЛига Ставок Media Basket
HOOPS (баскетбол)
ЦСКА Арена
UNDERGROUND BIZNE$ (баскетбол)
logoТимофей Мозгов
Rocket Team (баскетбол)
logoАндрей Кириленко
Dawgs (баскетбол)
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Команда Кириленко и Понкрашова и Rocket Team Мозгова вышли в финал четырех Media Basket. Решающие матчи пройдут на ЦСКА Арене
16 ноября, 19:07
Команды Мозгова, Макана, Гуфа и Тимати прошли в 1/4 финала Media Basket
15 ноября, 19:40
Мозгов набрал 19 очков в матче плей-офф Media Basket. Его команда пробилась в 1/4 финала
15 ноября, 18:44
Blatosphera Словетсткого обыграла MDK, команда Макана победила Players Club рэпера Obladaet. Результаты 14-го игрового дня Media Basket
9 ноября, 19:46
«Качает Россия» выбила БК «10», Hoops набрали 69 очков против команды Niletto. Результаты 13-го игрового дня Media Basket
8 ноября, 19:35
Главные новости
Мостовой – в шорт-листе на пост главного тренера «БроукБойз» для турнира в формате Кингс Лиги
14 минут назад
«Тренер ругал игрока, а потом начал бить по лицу, а тот стоял, руки за спину. Это их культура. Если бы он тронул меня, я бы ответил». Лактионов о Корее
47 минут назад
Маврин считает, что Некит и Федос теряют интерес к «Столу». Крысева ответил, что не видит шоу без них
сегодня, 12:05
Мура ушел из «БроукБойз». Защитник отыграл в клубе 2 турнира МФЛ
сегодня, 10:02
«Я играл за «Сувон Самсунг», главным соперником был LG. Наш президент говорил: «Все равно, что будет в чемпионате. Мы должны выиграть этот матч». Лактионов о Корее
сегодня, 09:28
Маврин о медийных игроках в сборной МФЛ: «Для чего нужен этот матч? Чтобы нас дрючила Первая лига? Тогда я пас. Если ехать, то выигрывать»
вчера, 20:25
DAWGS Кириленко и Понкрашова – чемпионы шестого сезона Media Basket
вчера, 19:39
Команда Кириленко обыграла Hoops в финале Media Basket
вчера, 19:26
Понкрашов о Media Basket: «Это не совсем баскетбол. Народ приходит не только посмотреть на игру, но и пофлексить, повеселиться, показать себя»
вчера, 17:34
Лактионов о Сибскане: «Он лает, но не знает, где надо лаять. Отвечать таким, как он – последнее, что хотелось бы делать»
вчера, 16:46
Ко всем новостям
Последние новости
Лактионов о Мусагалиеве: «Не было мыслей, что Азамат не разбирается в футболе. Он хочет сделать команду не только лучше, но и красивее»
вчера, 18:24
Экс-защитник «Ростова» и «Зенита» Терентьев сыграет за сборную ФНЛ против Медиалиги
вчера, 12:33
Панченко сыграет за сборную ФНЛ против Медиалиги. Он получил wild card от Ильева
20 ноября, 16:44
«У Панова случился провал, так как он выпустил 70-летнего Медведева в решающем матче». Егоров о тренере года в МФЛ
18 ноября, 19:18
«Наши футболисты начали получать большие деньги, налоги платит клуб. А в Испании – 46% отдаешь от дохода». Кузнецов о том, что игроки не уезжают
18 ноября, 17:25
«Карпин красивейше всех размотал. Будет чиллить в сборной, а «Динамо» – выбираться из жопы». Егоров о тренере
17 ноября, 18:51
Матч сборных ФНЛ и Медиалиги начнется с серии буллиталити. Игра пройдет на стадионе «Динамо» в Сухуме
17 ноября, 17:55
Матвей Кисляк: «Первая игра «Амкала» и 2Drots – самый запоминающийся матч медиакоманд»
15 ноября, 19:33
Защитник Мелехин о форварде 2Drots Пантере: «Дай бог, чтобы он заиграл в РПЛ. В «Ростове» он достойно себя показывал»
15 ноября, 19:07
Герман Эль Класико: «Слышал, что команда Плющенко будет в российской Кингс Лиге»
10 ноября, 19:17