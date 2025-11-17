Матч сборных ФНЛ и Медиалиги начнется с серии буллиталити. Игра пройдет на стадионе «Динамо» в Сухуме
Сборная ФНЛ сыграет со cборной Медиалиги в Абхазии 5 декабря.
Технический директор WINLINE Медиалиги Дмитрий Кортава объявил, что матч сборной ФНЛ против сборной МФЛ пройдет 5 декабря в Абхазии на стадионе «Динамо» в Сухуме.
Матч будет проведен по правилам Медиалиги. Игра начнется с серии буллиталити.
Также стало известно, что за каждую команду сыграют по два игрока из Абхазии.
В 2023 году сборная ФНЛ разгромила команду WINLINE Медиалиги на «Анжи-Арене» со счетом 4:0.
Шоу в матче Медиалиги против ФНЛ: дубль 42-летнего Низамутдинова, много конфликтов и огненный Калешин
Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: Any Given Monday
