Матч сборных ФНЛ и Медиалиги начнется с серии буллиталити. Игра пройдет на стадионе «Динамо» в Сухуме

Сборная ФНЛ сыграет со cборной Медиалиги в Абхазии 5 декабря.

Технический директор WINLINE Медиалиги Дмитрий Кортава объявил, что матч сборной ФНЛ против сборной МФЛ пройдет 5 декабря в Абхазии на стадионе «Динамо» в Сухуме.

Матч будет проведен по правилам Медиалиги. Игра начнется с серии буллиталити.

Также стало известно, что за каждую команду сыграют по два игрока из Абхазии.

В 2023 году сборная ФНЛ разгромила команду WINLINE Медиалиги на «Анжи-Арене» со счетом 4:0.

