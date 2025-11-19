Герман о словах Егорова, что «Амкал» «втихую» убрал Блатова и Чужого: «Дроты» ##### сделали, а плохие мы»

Герман ответил Егорову на слова, что «Амкал» «втихую» убрал Блатова и Чужого.

Президент «Амкала » Герман Эль Класико ответил на пост президента «Броуков» Дмитрия Егорова, где тот заявил, что «Амкал» «втихую» убрал Блатова и Чужого.

Дмитрий Егоров : «При всем уважении к легендам 2D. Блата и Чужого, который за «Амкал» реально жопу был готов поставить и рамсил со всеми от души за «Амкал», просто втихую выперли. Без голосований.

Ну а так – «дроты» чуть попробовали поугарать в стиле «Броуков» – и сразу хейт».

Герман Эль Класико : «Опять мы плохие. «Дроты» ##### [плохо] сделали, а плохой «Амкал». Никогда такого не было.

Мне очень смешно по поводу Блата, Учитывая, что он сам уходил. Тогда он улетел из России и перестал быть в «Амкале». Это была его инициатива. Его никто не выгонял».

Напомним, в телеграм-канале 2Drots появились посты, где болельщикам предложили решить судьбу футболистов клуба Гаучо и Сэмио : оставить в команде, отправить в аренду или продать.

