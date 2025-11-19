Герман о словах Егорова, что «Амкал» «втихую» убрал Блатова и Чужого: «Дроты» ##### сделали, а плохие мы»
Президент «Амкала» Герман Эль Класико ответил на пост президента «Броуков» Дмитрия Егорова, где тот заявил, что «Амкал» «втихую» убрал Блатова и Чужого.
Дмитрий Егоров: «При всем уважении к легендам 2D. Блата и Чужого, который за «Амкал» реально жопу был готов поставить и рамсил со всеми от души за «Амкал», просто втихую выперли. Без голосований.
Ну а так – «дроты» чуть попробовали поугарать в стиле «Броуков» – и сразу хейт».
Герман Эль Класико: «Опять мы плохие. «Дроты» ##### [плохо] сделали, а плохой «Амкал». Никогда такого не было.
Мне очень смешно по поводу Блата, Учитывая, что он сам уходил. Тогда он улетел из России и перестал быть в «Амкале». Это была его инициатива. Его никто не выгонял».
Напомним, в телеграм-канале 2Drots появились посты, где болельщикам предложили решить судьбу футболистов клуба Гаучо и Сэмио: оставить в команде, отправить в аренду или продать.