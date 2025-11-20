  • Спортс
  • Дмитрий Егоров: «2Drots всегда говорили, что им на всех насрать: футболистов, другие команды, лигу. Взывать к совести Жеки и Некита – бессмысленно»
Дмитрий Егоров: «2Drots всегда говорили, что им на всех насрать: футболистов, другие команды, лигу. Взывать к совести Жеки и Некита – бессмысленно»

Дмитрий Егоров: 2Drots всегда говорили, что им на всех насрать.

Президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров высказался о 2Drots. 

Напомним, в телеграм-канале 2Drots появились посты, где болельщикам предложили решить судьбу футболистов клуба Гаучо и Сэмио: оставить в команде, отправить в аренду или продать.

«Может, эти голосования действительно имеют решающие значение. Если мы играем в медиафутбол, то, мне кажется, такие действия 2Drots рискованные, но в медийном плане оправданы.

Но взывать к совести Жеки и Некита – бессмысленно. Они всегда отстранялись от любых партнерских взаимодействий. Они единственные могли отказаться от участия в турнирах, если им не заплатят деньги. Имели на это право? Имели.

Они либо не отпускали своих игроков на другие каналы, даже тех, у кого не было контракта, либо требовали за это компенсацию. Что тоже не назовешь дружеской игрой.

Они брали футболистов из других клубов в обмен на какие-то интеграции или взаимные съемки. Но, исходя из некоторых интервью, обещания редко выполнялись. Они пытались без палева проворачивать трансферы.

Они всегда говорили: «Нам на вас всех насрать: футболистов, другие клубы, лигу».

И вот Жека написал, что еще раз убедился, что они все делали правильно. И пусть сейчас результатов нет, но они как будто бы продолжают все делать правильно», – сказал президент «Броуков».

Media Football Awards: выбери лучших в медиафутболе

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: ютуб-канал Дмитрия Егорова
