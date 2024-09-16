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  • «Бред не должен быть наяву. У кого это вызовет интерес, у школьников?» Лунев выступил против матча сборных России и Медиалиги
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«Бред не должен быть наяву. У кого это вызовет интерес, у школьников?» Лунев выступил против матча сборных России и Медиалиги

Андрей Лунев назвал бредом возможный матч между сборными России и Медиалиги.

Александр Дюков, говоря о матче сборных России и Медиалиги…

– Это невозможно, это бред. Бред не должен быть наяву. Это чьи-то бредовые выдумки, но наяву такое невозможно. Как такое возможно?

– Во время отстранения это бы вызвало интерес…

– У кого? У каких зрителей? У школьников? Это ненормально. Какая цель у медиафутбола? Когда все это начиналось пять лет назад, можно было понять, а сейчас какая?

Почему люди, у которых есть достаточно большие средства, не заявятся в профессиональный футбол? Учитывая то, как они там сейчас развиваются, имеет смысл заявляться в профессиональную лигу и двигаться дальше по иерархии.

Сейчас в Медиалиге футболисты, которые либо закончили, либо не заиграли. Во Второй лиге есть команды, которые борются за высокие места, а есть те, кто просто там варятся, поэтому игроки идут в МФЛ – по простому пути. Но куда их это приведет?

Окей, если есть спрос, есть и предложение, но я не считаю, что это нормально», – сказал вратарь «Динамо» и сборной России.

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: «РБ Спорт»
logoпремьер-лига Россия
logoСборная России по футболу
logoДинамо Москва
logoАлександр Дюков
logoАндрей Лунев
logoWinline Медиалига
Сборная Медиалиги
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