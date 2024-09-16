«Бред не должен быть наяву. У кого это вызовет интерес, у школьников?» Лунев выступил против матча сборных России и Медиалиги
– Александр Дюков, говоря о матче сборных России и Медиалиги…
– Это невозможно, это бред. Бред не должен быть наяву. Это чьи-то бредовые выдумки, но наяву такое невозможно. Как такое возможно?
– Во время отстранения это бы вызвало интерес…
– У кого? У каких зрителей? У школьников? Это ненормально. Какая цель у медиафутбола? Когда все это начиналось пять лет назад, можно было понять, а сейчас какая?
Почему люди, у которых есть достаточно большие средства, не заявятся в профессиональный футбол? Учитывая то, как они там сейчас развиваются, имеет смысл заявляться в профессиональную лигу и двигаться дальше по иерархии.
Сейчас в Медиалиге футболисты, которые либо закончили, либо не заиграли. Во Второй лиге есть команды, которые борются за высокие места, а есть те, кто просто там варятся, поэтому игроки идут в МФЛ – по простому пути. Но куда их это приведет?
Окей, если есть спрос, есть и предложение, но я не считаю, что это нормально», – сказал вратарь «Динамо» и сборной России.
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