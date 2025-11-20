  • Спортс
57

Федор Смолов: «У «Крыльев» парень вышел на замену и говорит: «######, ##### конченый». Судья спрашивает: «Он кому сказал?» Я говорю: «Да тебе». Он ему сразу красную дал»

Федор Смолов вспомнил историю с судьей, когда играл за «Динамо».

Федор Смолов рассказал историю с арбитром, когда играл за «Динамо» против «Крыльев Советов».

«У меня была смешная ситуация. «Динамо», по-моему, с «Крыльями» играло. Мы забили пенальти.

У них парень выходит на замену. Выбегает на поле и говорит: «######, ##### конченный». Я все это слышу.

Судья такой: «Это он кому сказал?» Я говорю: «Да тебе. Представляешь, только вышел и такое говорит».

Судья ему сразу красную дал. Он только появился на поле и сразу обратно побежал», – вспомнил экс-форвард сборной России в шоу Smol FM на ВидеоСпортсе’‘.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: ВидеоСпортс’‘
