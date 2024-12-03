Смолов против матча сборных России и Медиалиги: «Булщит. Они не должны даже упоминаться в одном предложении»
Федор Смолов выступил против идеи проведения матча сборных России и Медиалиги.
«Раздувается тема, что сборная России потенциально могла бы сыграть со сборной Медиалиги.
Я считаю, что это полный булщит. Это никак не должно соприкасаться с официальной сборной России по футболу. И вообще как-то упоминаться в одном предложении.
Они должны заниматься своими делами, дай бог им здоровья, молодцы, кайфуют», – сказал форвард «Краснодара».
Сборная Медиалиги все-таки может сыграть с Россией. Планируют в 2025-м, хотя Головин и Колосков против
Что известно о сборной по медиафутболу? Хотят сыграть с командой Карпина, в конце года ЧМ с 🇫🇷 и 🇳🇱
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: ютуб-канал Федора Смолова
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости