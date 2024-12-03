Смолов против матча сборных России и Медиалиги: «Булщит. Они не должны даже упоминаться в одном предложении»

Федор Смолов выступил против идеи проведения матча сборных России и Медиалиги.

«Раздувается тема, что сборная России потенциально могла бы сыграть со сборной Медиалиги .

Я считаю, что это полный булщит. Это никак не должно соприкасаться с официальной сборной России по футболу. И вообще как-то упоминаться в одном предложении.

Они должны заниматься своими делами, дай бог им здоровья, молодцы, кайфуют», – сказал форвард «Краснодара ».

Сборная Медиалиги все-таки может сыграть с Россией. Планируют в 2025-м, хотя Головин и Колосков против

Что известно о сборной по медиафутболу? Хотят сыграть с командой Карпина, в конце года ЧМ с 🇫🇷 и 🇳🇱