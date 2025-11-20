Медиалига опубликовала расширенные списки сборной МФЛ. В версии Кортавы нет ни одного игрока «СиндЕката»

Опубликованы расширенные списки сборной Медиалиги.

Медиалига опубликовала расширенные списки сборной МФЛ на матч против сборной ФНЛ.

Свои версии составов опубликовали два главных тренера Дмитрий Кузнецов и Виталий Дьяков, а также технический директор МФЛ Дмитрий Кортава.

«Мой список основывается на футболистах, которые находятся минимум два года внутри Медиалиги, лица нашей лиги!

Гением не надо быть, что Кленкин, Талалай, Базелюк, Лях, Гера, Мороз, Береза – по спортивному должны быть… Но, философия в этой игре – другая», – объяснил технический директор WINLINE Медиалиги.

Напомним, сборные Медиалиги и ФНЛ проведут матч 5 декабря в Абхазии на стадионе «Динамо» в Сухуме. Матч состоится по правилам Медиалиги. Игра начнется с серии буллиталити.

