  • Спортс
  • Медиафутбол
  • Новости
  • Медиалига опубликовала расширенные списки сборной МФЛ. В версии Кортавы нет ни одного игрока «СиндЕката»
Фото
1

Медиалига опубликовала расширенные списки сборной МФЛ. В версии Кортавы нет ни одного игрока «СиндЕката»

Опубликованы расширенные списки сборной Медиалиги.

Медиалига опубликовала расширенные списки сборной МФЛ на матч против сборной ФНЛ. 

Свои версии составов опубликовали два главных тренера Дмитрий Кузнецов и Виталий Дьяков, а также технический директор МФЛ Дмитрий Кортава.

«Мой список основывается на футболистах, которые находятся минимум два года внутри Медиалиги, лица нашей лиги!

Гением не надо быть, что Кленкин, Талалай, Базелюк, Лях, Гера, Мороз, Береза – по спортивному должны быть… Но, философия в этой игре – другая», – объяснил технический директор WINLINE Медиалиги.

Напомним, сборные Медиалиги и ФНЛ проведут матч 5 декабря в Абхазии на стадионе «Динамо» в Сухуме. Матч состоится по правилам Медиалиги. Игра начнется с серии буллиталити.

Media Football Awards: выбери лучших в медиафутболе

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: WINLINE Media League
Сборная Медиалиги
logoСиндЕкат
logoWinline Медиалига
logoДмитрий Кортава
logoВиталий Дьяков
logoДмитрий Кузнецов
logoПервая лига
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Маврин может не сыграть за сборную Медиалиги. Участие других игроков «Амкала» тоже под вопросом
20 ноября, 13:43
Сослан Гатагов не будет тренировать сборную Медиалиги перед матчем с ФНЛ. Специалист повторил заявление Карпина об уходе из «Динамо»
19 ноября, 10:39
Дьяков, Кузнецов, Гатагов – трио главных тренеров сборной Медиалиги на матч против ФНЛ
17 ноября, 17:56
Матч сборных ФНЛ и Медиалиги начнется с серии буллиталити. Игра пройдет на стадионе «Динамо» в Сухуме
17 ноября, 17:55
Состав сборной ФНЛ выберут в интернете. Команда сыграет с Медиалигой в Абхазии 5 декабря
13 ноября, 15:50
Главные новости
Мостовой – в шорт-листе на пост главного тренера «БроукБойз» для турнира в формате Кингс Лиги
15 минут назад
«Тренер ругал игрока, а потом начал бить по лицу, а тот стоял, руки за спину. Это их культура. Если бы он тронул меня, я бы ответил». Лактионов о Корее
48 минут назад
Маврин считает, что Некит и Федос теряют интерес к «Столу». Крысева ответил, что не видит шоу без них
сегодня, 12:05
Мура ушел из «БроукБойз». Защитник отыграл в клубе 2 турнира МФЛ
сегодня, 10:02
«Я играл за «Сувон Самсунг», главным соперником был LG. Наш президент говорил: «Все равно, что будет в чемпионате. Мы должны выиграть этот матч». Лактионов о Корее
сегодня, 09:28
Маврин о медийных игроках в сборной МФЛ: «Для чего нужен этот матч? Чтобы нас дрючила Первая лига? Тогда я пас. Если ехать, то выигрывать»
вчера, 20:25
DAWGS Кириленко и Понкрашова – чемпионы шестого сезона Media Basket
вчера, 19:39
Команда Кириленко обыграла Hoops в финале Media Basket
вчера, 19:26
Понкрашов о Media Basket: «Это не совсем баскетбол. Народ приходит не только посмотреть на игру, но и пофлексить, повеселиться, показать себя»
вчера, 17:34
Лактионов о Сибскане: «Он лает, но не знает, где надо лаять. Отвечать таким, как он – последнее, что хотелось бы делать»
вчера, 16:46
Ко всем новостям
Последние новости
Лактионов о Мусагалиеве: «Не было мыслей, что Азамат не разбирается в футболе. Он хочет сделать команду не только лучше, но и красивее»
вчера, 18:24
Экс-защитник «Ростова» и «Зенита» Терентьев сыграет за сборную ФНЛ против Медиалиги
вчера, 12:33
Панченко сыграет за сборную ФНЛ против Медиалиги. Он получил wild card от Ильева
20 ноября, 16:44
«У Панова случился провал, так как он выпустил 70-летнего Медведева в решающем матче». Егоров о тренере года в МФЛ
18 ноября, 19:18
«Наши футболисты начали получать большие деньги, налоги платит клуб. А в Испании – 46% отдаешь от дохода». Кузнецов о том, что игроки не уезжают
18 ноября, 17:25
«Карпин красивейше всех размотал. Будет чиллить в сборной, а «Динамо» – выбираться из жопы». Егоров о тренере
17 ноября, 18:51
Матч сборных ФНЛ и Медиалиги начнется с серии буллиталити. Игра пройдет на стадионе «Динамо» в Сухуме
17 ноября, 17:55
Матвей Кисляк: «Первая игра «Амкала» и 2Drots – самый запоминающийся матч медиакоманд»
15 ноября, 19:33
Защитник Мелехин о форварде 2Drots Пантере: «Дай бог, чтобы он заиграл в РПЛ. В «Ростове» он достойно себя показывал»
15 ноября, 19:07
Герман Эль Класико: «Слышал, что команда Плющенко будет в российской Кингс Лиге»
10 ноября, 19:17