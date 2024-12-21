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  • Тренер «Амкала» Панов о матче сборных России и Медиалиги: «11 голов мы бы не пропустили. Профессиональным игрокам сложно на нас настраиваться. Игра с «Динамо» это показала»
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Тренер «Амкала» Панов о матче сборных России и Медиалиги: «11 голов мы бы не пропустили. Профессиональным игрокам сложно на нас настраиваться. Игра с «Динамо» это показала»

Виталий Панов высказался о матче между сборной России и Winline Медиалиги.

«Для медиафутбола это будет круто. Я понимаю, что профессиональным игрокам сложно настраиваться на Медиалигу. Игра с «Динамо» это показала.

Сейчас я представляю Медиалигу. И, конечно, такая игра была бы классной. Но полгода назад я бы сказал: «Да не, хватит». Какая польза для сборной России? Никакой. Но, думаю, 11 голов мы бы не пропустили», – сказал главный тренер «Амкала».

Сборная Медиалиги все-таки может сыграть с Россией. Планируют в 2025-м, хотя Головин и Колосков против

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: ютуб-канал «Родины Медиа»
logoДинамо Москва
logoАмкал
Сборная Медиалиги
logoWinline Медиалига
logoпремьер-лига Россия
logoВиталий Панов
logoСборная России по футболу
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