Тренер «Амкала» Панов о матче сборных России и Медиалиги: «11 голов мы бы не пропустили. Профессиональным игрокам сложно на нас настраиваться. Игра с «Динамо» это показала»

Виталий Панов высказался о матче между сборной России и Winline Медиалиги.

«Для медиафутбола это будет круто. Я понимаю, что профессиональным игрокам сложно настраиваться на Медиалигу. Игра с «Динамо » это показала.

Сейчас я представляю Медиалигу. И, конечно, такая игра была бы классной. Но полгода назад я бы сказал: «Да не, хватит». Какая польза для сборной России? Никакой. Но, думаю, 11 голов мы бы не пропустили», – сказал главный тренер «Амкала ».

Сборная Медиалиги все-таки может сыграть с Россией. Планируют в 2025-м, хотя Головин и Колосков против