  • «Наши футболисты начали получать большие деньги, налоги платит клуб. А в Испании – 46% отдаешь от дохода». Кузнецов о том, что игроки не уезжают
Бывший тренер 2Drots и «Броуков» Дмитрий Кузнецов высказался о том, что российские игроки не уезжают за границу.

– В постсоветское время многие футболисты уехали за границу. Многие из них хорошо себя проявили, и я не помню, чтобы было нытье про адаптацию. Сейчас почти никто не уезжает, а те, кто уезжают, постоянно ноют. Уровень европейского футбола вырос или наш так сильно упал?

– Естественно, наш упал. В какой-то момент началось падение интереса к нашим футболистам, да и они не захотели уезжать. Им начали платить сумасшедшие деньги, а налоги в России за тебя платит клуб. И здесь можно вообще не выкладываться.

А там – 46% налог со всей прибыли. А так как я иностранец, то с меня будет спрос. Я первым отвечаю за результат. С меня спрашивали в Испании: «Вы лидеры, вам платят – херачьте».

А мы кого привозим? Половина футболистов вообще играть не должны. И еще деньги им платим. Сейчас нет интереса у наших футболистов. Они хотят быть дома, получать бабки и ни за что не отвечать. Но я говорю не про всех, – сказал бывший защитник ЦСКА и «Эспаньола».

Напомним, Кузнецов выступал за испанские «Эспаньол», «Алавес», «Лериду» и «Осасуну».

Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: ютуб-канал Алексея Гуло
