«После лечения доктор даже не позвонил. Если всем похер, не хочется продолжать». Экс-хавбек «КАМАЗа» Фартуна о расторжении контракта

Фартуна о «КАМАЗе»: не хотел продолжать с таким отношением.

Полузащитник 2Drots Борис Фартуна объяснил, почему расторг контракт с «КАМАЗом».

«Это была моя инициатива. Я получил травму колена. Колено залило водой, воспаление. Мне сказали: «Восстановительный цикл – четыре недели». Ну, месяц – дохрена.

Я восстанавливаюсь пятую-шестую неделю в Челнах, но ничего не работает. Я делал то, что мне говорили – крутил велосипед и закачивал колено. На седьмую неделю я попросил: «Я уже не могу. У меня не проходит, отправьте в Москву полечиться». Там не хватало возможностей, не было реабилитолога. Был только доктор.

Меня отправили в Москву на десять дней – это максимальное количество дней, которое они смогли. Думаю, если бы у жены не было бы квартиры, где я могу остаться [на этот период], как бы на свои сраные 50 тысяч я бы приехал? Еще и квартиру снимать? Хорошо, что мне проплатили все лечение.

После десяти дней ни хрена не прошло. Сезон закончился, доктор не позвонил, не спросил, как все прошло. Понял, что с таким отношением, если всем похер, не хочется продолжать. Позвонил агенту, сказал: «Не хочу здесь находиться», – рассказал Фартуна.

После ухода из «КАМАЗа » Фартуна вернулся в 2Drots. Он сыграл в 2 матчах Fonbet Кубка России, в которых забил 1 гол и получил 1 красную карточку. В WINLINE Кубке Лиги хавбек провел 6 матчей, в которых результативными действиями не отметился.