Сборная Медиалиги все-таки может сыграть с Россией (хотя Головин и Колосков против). Планируют в 2025-м

«Вероятность – больше 50%».

Сборная России все-таки не сыграла с Медиалигой (или другой командой) в октябре: вместо матча – открытая тренировка. Но потенциальный поединок против сборной Медиалиги по-прежнему обсуждается. Высказываются Карпин, Колосков и Губерниев, а президент лиги назвал потенциальную дату – 2025-й.

Разбираемся во всем, что происходит вокруг этого матча.

Сборная не нашла соперника на октябрь. Обсуждались Пакистан, Танзания и Медиалига

Самым вероятным вариантом была сборная Пакистана – она свободна в октябре после вылета из квалификации ЧМ-2026. Но Пакистан отказал – объяснили, что не успеют собрать всех игроков.

Следующим вариантом была Танзания , но и она отказала из-за нехватки времени: «У нас две игры квалификации Кубка Африки с Конго. В этом году наш матч маловероятен, но мы посмотрим, что можно сделать в ноябре или в следующих паузах на матчи сборных. Мы не против игры с Россией, и в будущем такой матч возможен».

8 октября Metarating написал, что Россия все-таки сыграет с Пакистаном. Менеджер по связям с общественностью Пакистанской федерации футбола опроверг эти сообщения и допустил, что с Россией в октябре сыграет «неофициальная сборная Пакистана ».

Был вариант и со сборной Медиалиги . Сборная существует с весны 2023-го и провела два матча: против «Крыльев Советов» (0:4) и сборной ФНЛ (0:4). В 2024-м сборную ждут перемены. На ноябрь-декабрь 2024-го запланирован чемпионат мира по медиафутболу. На него поедет медийная сборная России , которую создадут на основе сборной Медиалиги. Вероятно, матч против первой сборной России лига видит как промо обновленной команды Медиалиги. Поэтому активно пытается организовать матч.

В сентябре технический директор лиги Дмитрий Кортава встречался с Валерием Карпиным: «Он сказал, что Медиалига – классный проект, который развивает футбол. Что касается матче сборной России и Медиалиги, он сказал: «Я не против. Но представьте, с чем мы столкнемся – например, Дивеев получит травму в матче со сборной МФЛ. Представляете, что потом ЦСКА скажет РФС?»

Президент Медиалиги Николай Осипов вел переговоры РФС и даже предложил спор: если «Амкал» проходит Аланию» в 1/32 Кубка России, то две сборные играют между собой в 2025-м.

«Играть с Медиалигой – это опустить себя ниже плинтуса». Колосков, Карпин и Головин против матча

В итоге сборная России (футбольная) осталась без соперника на октябрь – команда собралась, посмотрела фильм про Черенкова и провела открытую тренировку . Но потенциальный матч против Медиалиги все равно обсуждали: представителей сборной несколько дней атаковали вопрос – не лучше ли было сыграть с МФЛ.

Один из главных хейтеров этой идеи – почетный президент РФС Вячеслав Колосков . Он высказался против, когда появилась новость про неофициальную сборную Пакистана:

«Матч со сборной Медиалиги еще большая глупость. До чего должна упасть сборная России, чтобы сыграть с любителями? Вы в своем уме? Чепухой какой-то заниматься не нужно. Играть с какой-то непонятной сборной, а еще хуже с Медиалигой – это опустить себя ниже плинтуса».

Сборная осталась без соперника – Колосков посчитал, что лучше так, чем играть с Медиалигой:

«Сборная Медиалиги, сборная легионеров – это не соперники для сборной России. Лучше играть с Кыргызстаном, чем с Медиалигой. Та же Киргизия к чему-то готовится, играет в международных соревнованиях. Каждый сбор преследует какую-то цель. Какие цели преследует матч со сборной Медиалиги? Никакие. А что с мотивацией футболистов?»

От потенциального матча не в восторге и главный тренер сборной России Валерий Карпин . Он считает, что нужно играть против сборных:

«Есть сборная. Мы пытаемся играть с официальными сборными. Сильными, слабыми. Играть не со сборными, для этого есть другие команды. Не надо называть тогда это сборной России. Условно, пусть это будет сборная клубов. Есть статус, который надо поддерживать.

Играть с клубами? Если бы 15 октября была бы игра в Лиге наций, то можно было бы сыграть с любой командой. Мы готовимся, и нам нужен спарринг. А так чтобы что? Чтобы игроки получили травмы? Я сам себе что скажу? Что я идиот?»

«Мне не очень нравится эта идея, – поддержал лидер сборной Александр Головин . – Почему? Не совсем спортивная игра будет. Слышал, что там играют Брайн Идову и Денис Глушаков, но тем не менее».

Неожиданный аргумент – от новичка сборной России Валентина Пальцева . В прошлом декабре Пальцев играл против сборной Медиалиги за команду ФНЛ:

«Согласен с тем, что нельзя было проводить матч сборных России и Медиалиги. Кто знает, что в голове у людей, которым все сходит с рук за любые фолы. Могут поломать ».

«Что дадут матчи с бурундуками и ненастоящими пакистанцами?» Губерниев, комментатор Медиалиги и главный тренер 2Drots за матч

За матч между двумя сборными, предсказуемо, представители Медиалиги.

«Это просто абсурд, – написал комментатор Медиалиги и генменеджер «Эгриси» Павел Чепурин . – Играть с Бурунди и неофициальной сборной Пакистана – ок. Играть со сборной Медиалиги – ни за что.

Как я понимаю, товарки с Вьетнамом, Таиландом и другими азиатскими бедняками хотя бы дают очки в рейтинг ФИФА. Матч со сборной Медиалиги ничего, кроме зрительского интереса, сборной России не даст. А что дадут матчи с бурундуками и ненастоящими пакистанцами? Пока все выглядит как «бред сумасшедшего» (с)».

Главный тренер 2Drots Дмитрий Кузнецов (20 матчей за сборные России и СССР) считает, что такой матч соберет аудиторию:

«РФС не интересно играть со сборной Медиалиги. Они считают, что мы низкого уровня. Это их мнение. Мы найдем, с кем сыграть. Во всяком случае, мы собираем большую аудиторию, люди приходят и получают удовольствие от медиафутбола.

Поэтому зачем заставлять? Не хотят играть – не надо. Если пройтись по всем командам Медиалиги, то можно составить сумасшедшую сборную».

За Медиалигу неожиданно вступился комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев :

«Тренерам решать, нужен ли октябрьский сбор. Мне кажется, институт сборных надо сохранить. Думаю, нужно провести либо товарищеский матч со сборной Медиалиги или какую‑то двусторонку между собой – пустить зрителей бесплатно…Сборная все равно должна греметь, как ни крути».

Матч возможен 2025-м: президент Медиалиги говорит о сближении с РФС и вероятности больше 50 процентов. Венесуэла пригласила сыграть зимой

Почетный президент РФС, главный тренер и главная звезда – против. Получается, матчу против сборной Медиалиги не быть?

8 октября президент Медиалиги Николай Осипов дал интервью «РБ Спорт». Главный тезис: переговоры о матче по-прежнему идут, финальное решение примет руководство РФС.

«Пока идет сезон и есть международные паузы – самое время сыграть, – рассказал Осипов. – Мы до сих пор в стадии переговоров – конкретного «да» или «нет» мы не получили. Скорее, мы в районе сближения, чтобы скорее определиться и с датой, и с форматом.

Вероятность матча: меньше 50% я точно не дам, поэтому – больше 50%. Идут ли на контакт люди из РФС? Когда мы говорим «люди из РФС», очень размыто говорим об определенных людях. Решение по данному матчу принимает гораздо меньше людей из РФС. Руководство понимает, что плюсов больше, чем минусов. Когда тренер национальной команды говорит, что допускает возможность такого матча, наверное, это говорит и про руководителей РФС – они тоже допускают вероятность такого матча. Это уже больше, чем 50% .

Может, уже в октябре получим ответ. Очень надеюсь, что положительный – взять в разработку проведение такого матча».

10 октября в выпуске флагманского шоу Any Given Thursday Осипов назвал новую дату и анонсировал соперника на ближайшее время.

«Вчера нам поступило предложение сыграть со сборной Венесуэлы, нас там ждут. ФК «Каракас» (выступает в Кубке Либертадорес – Спортс’‘) тоже готов с нами сыграть. Мне кажется, что это прикольное развлечение на зиму, как минимум. Попробовать взять реванш со сборной ФНЛ тоже здорово. В контексте этих двух событий, мне кажется, мы сможем говорить о чем-то предметном в 2025 году со сборной России по футболу».

Звучит мощно: в отборе ЧМ-2026 сборная Венесуэлы идет седьмой, а в пятницу сыграла вничью (1:1) с лидером отбора – Аргентиной.

Может такой соперник убедит РФС?

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Фото: РИА Новости /Максим Богодвид, Александр Вильф; Winline Медиалига;