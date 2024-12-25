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Хавбек «Химок» Бакаев об игре сборной России против сборной Медиалиги: «Надо заслужить»

Зелимхан Бакаев высказался об игре против сборной Winline Медиалиги.

«Мое отношение нормальное. Люди выходят, играют с командой Второй лиги. Вот мы с ними играли [«Химки» играли против чемпиона МФЛ-5 «БроукоБойз» (2:0)] – нормальный уровень. Сейчас «Динамо» проиграло «Амкалу».

Я смотрел – люди играют. Когда говорят не очень о Медиалиге – посмотрите на деле, как люди играют. В футбол все умеют играть. Медиафутбол сейчас как будто выходит на профессиональный уровень. Это так выглядит.

Игра сборной России против сборной Медиалиги? Вопрос не к самой Медиалиге, а к уровню соперника. В любом случае мы понимаем, что есть уровни. Сделать праздник футбола, медийный матч – окей, но не в серьезном формате.

Сборная России и Медиалиги не конкуренты. Даже если с командой Премьер-лиги делать – представить 20 лучших игроков страны собраны. Ну это такое. Сборная России – это все-таки престиж, уровень, и сыграть даже против нее надо заслужить», – сказал полузащитник «Химок».

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: ютубе-канал «Родины Медиа»
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