«ДНК «дротов» поняли, как к ним относится руководство клуба». Станоc о 2Drots
«Смотрю, ДНК «дротов» поняли, как к ним относится руководство клуба. А когда Некит называл «заюзанными» бывших игроков и говорил, что другие клубы их доедают – все ок было, да? Никаких сигналов не давало?» – сказал один из руководителей Lit Energy.
Напомним, в телеграм-канале 2Drots появились посты, где болельщикам предложили решить судьбу футболистов клуба Гаучо и Сэмио: оставить в команде, отправить в аренду или продать.
На это негативно отреагировали хавбек команды Слон и голкипер 2Drots Дмитрий Сычев.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал Станоса
