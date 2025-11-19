«ДНК «дротов» поняли, как к ним относится руководство клуба». Станоc о 2Drots

«Смотрю, ДНК «дротов» поняли, как к ним относится руководство клуба. А когда Некит называл «заюзанными» бывших игроков и говорил, что другие клубы их доедают – все ок было, да? Никаких сигналов не давало?» – сказал один из руководителей Lit Energy .

Напомним, в телеграм-канале 2Drots появились посты, где болельщикам предложили решить судьбу футболистов клуба Гаучо и Сэмио : оставить в команде, отправить в аренду или продать.

На это негативно отреагировали хавбек команды Слон и голкипер 2Drots Дмитрий Сычев .

