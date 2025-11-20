Панченко сыграет за сборную ФНЛ против Медиалиги. Он получил wild card от Ильева

Панченко сыграет за сборную ФНЛ.

Экс-форвард ЦСКА и «Динамо» Кирилл Панченко сыграет за сборную ФНЛ в матче против команды WINLINE Медиалиги . Матч пройдет 5 декабря в Сухуме.

36-летний футболист получил один из двух wild card, которые организаторы предоставили журналисту и эксперту по ФНЛ Сергею Ильеву. Панченко сыграет с нашивкой «ФНЛ с Ильевым».

Форвард завершил профессиональную карьеру в 2024 году, его последней командой стали «Химки». После этого Кирилл выступал за ФК «Матч ТВ » в WINLINE Медиалиге.

Панченко, забив 24 гола, стал лучшим бомбардиром Первой лиги в сезоне-2016/17. Он трижды выигрывал турнир – с «Мордовией», «Динамо » и «Химками».