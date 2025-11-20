  • Спортс
  • «Я попал в аварию. Азамат сказал, если будет переход, он готов вписаться. В посте Маврина было много вранья». Назар о трансфере в «Десятку»


Назар: Мне была нужна помощь, Азамат сказал, что готов вписаться.

Хавбек «Десятки» Назар рассказал о переходе в команду.

В январе 2025-го хавбек бесплатно перешел из «Амкала в «10». В августе в канале Маврина появился пост о «случае из жизни»: «Команда подписывает футболиста в конце сезона на следующий год. Он уезжает домой и разбивает в хлам чужую машину. В каком состоянии, вопросы. Потом просится бесплатно в другой клуб (точнее, чтобы трансферные бабки отдали ему)».

«До нового года я попал в аварию. Я обратился к своей команде, написал Герману и Николаевичу [Панову], что нужна помощь.

В этот момент мне набрал Азамат. Сказал, если будет переход, он готов вписаться. Я переговорил с Германом, с Николаевичем. Мы всегда честно относились друг к другу и пошли навстречу.

Есть моменты, которые меня до сих пор волнуют. Но я их буду задавать лично. Когда будет такая возможность.

В посте  Васи было много вранья. Для меня это и было звоночком, после которого я не смогу продолжать общение. «Амкал» почему-то позиционирует, что Вася – и есть клуб. Но я так не считаю», – рассказал Назар.

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: WINLINE Медиалига
