  • «Взяли бы Мбаппешку, Крапа, президентов команд. Так хоть смотреть интереснее будет». Эдамс о сборной Медиалиги
«Взяли бы Мбаппешку, Крапа, президентов команд. Так хоть смотреть интереснее будет». Эдамс о сборной Медиалиги

Эдамс: возьмите в сборную Мбаппешку и Крапа.

Капитан 2Drots Эдамс призвал пригласить в сборную WINLINE Медиалиги медийных игроков.

Команда сыграет со сборной ФНЛ в Сухуме 5 декабря.

«Смотрю на состав сборной Медиалиги. Ну понятное дело, что сборная подразумевает под собой сильнейших игроков на данный момент и никто не против этого. Но приставка медиа же есть. Лига постоянно пытается внедрить новые правила для создания интереса и той самой медийности.

Взяли бы Мбаппешку, Крапа, президентов команд, других блогеров, кто умеет играть – АртПо, Чужой, Дамирони. Дать им какое-то время.
Выиграет сборная у сборной ФНЛ – молодцы, через неделю все забудут. Проиграет – ничего страшного, через неделю забудут. Но мы выиграем от того, что в составе нашей сборке будут не только футболисты.

Так хоть смотреть интереснее будет. А от того, что медийные пацаны выйдут на поле на 10-15 минут – ничего не изменится. Тому есть живые доказательства в Кубке России, а может еще и резонанс получится. И понятно, что составы это расширенные и, наверно, не утвержденные. Но уверен, будет близко к этому и никого из медийных пацанов не позовут.

Дмитрий [Кортава, технический директор Медиалиги], Николай [Осипов, президент лиги]! Не убивайте последнее желание понаблюдать за сборной, в которой будут не только лучшие футболисты из нашей лиги, но и ребята, благодаря которым лига носит название медиа!

Ну и докажем, что лучшая лига мира не ФНЛ, а МФЛ. Всем мир», – написал Эдамс.

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: телеграм-канал Эдамса
