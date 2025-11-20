Маврин может не сыграть за сборную Медиалиги. Участие других игроков «Амкала» тоже под вопросом

Василий Маврин может не сыграть за сборную Медиалиги.

Хавбек «Амкала» Василий Маврин заявил, что может не сыграть за сборную WINLINE Медиалиги против сборной ФНЛ.

«Зачем нужна сборная МФЛ? Для меня загадка. Я не знаю, кто туда поедет. Если из амкаловцев кого-то позовут, то часть из них уезжает в отпуска.

Мне никто не писал и не звонил. Вероятно, я тоже поеду в отпуск и не смогу принять участие.

Информации вообще ноль. Да, есть анонс, но если никто не вышел с предложением ни на кого из «Амкала», наверное, поедут люди из других команд.

С точки зрения целесообразности, снова говорим, что это разовая история. К системности ничего не ведет. Кто поедет? Кто, что будет делать? Тишина», – сказал хавбек «Амкала ».

Напомним, сборные Медиалиги и ФНЛ проведут матч 5 декабря в Абхазии на стадионе «Динамо» в Сухуме. Игра пройдет по правилам Медиалиги, она начнется с серии буллиталити.