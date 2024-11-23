Фил Воронин о матче сборных России и МФЛ: «Нет смысла вызывать футболистов на матч, который ни на что не влияет. Игра с Брунеем идет в зачет ФИФА, а с Медиалигой – просто развлечение»

Комик Фил Воронин понимает, почему сборная России не играет против сборной МФЛ.

«Матч сборных России и Медиалиги? Для национальной команды игры со сборными Брунея, Бурунди и так далее идут в зачет ФИФА . А матчи с Медиалигой или сборной РПЛ – это просто развлечение и хорошее времяпровождение для болельщиков. Поэтому сборной нет смысла вызывать футболистов на матч, который вообще ни на что не повлияет. Если такое и делать, то, наверное, когда закончится сезон РПЛ.

Игроки же в своих клубах получают зарплаты, тренируются. Как тем же владельцам команд объяснить поездку на такой матч? Никак. В разгар сезона представить такое невозможно. Поэтому, может быть, у меня не самое популярное мнение по этому вопросу среди представителей Медиалиги , но тут я понимаю руководство РФС », – сказал защитник «Амкала ».