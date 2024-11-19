«У «Динамо» хорошая посещаемость. Лет через 10 они могут стать одной из самых популярных команд». Президент «Амкала» Герман о бело-голубых

Герман Эль Класико поделился эмоциями после победы над «Динамо».

– Получил безумное удовольствие о того, как наши футболисты выглядели на поле. Очень благодарен тренерскому штабу за то, что подготовили игроков к матчу. Несмотря на наше чемпионство и недельное празднование, наши ребята были в максимальном тонусе и показали, что Кубок Медиалиги у нас оказался не просто так.

– Как вы изменились за эти два года?

– Мы точно поменялись как структура. Хотя и в прошлом матче мы до 78-й минуты проигрывали со счетом 0:1 и решили дать поиграть всем. Но тогда все были не так готовы. Сегодня было такое же решение, но мы выиграли. Все ребята были готовы, потому что провели сезон в «Банке» и были готовы.

– Насколько тебе приятно, что именно с «Динамо», твоим любимым клубом, у «Амкала» такая дружба?

– Кайф. Очень нравится, как «Динамо» работает с медиа и болельщиками. У «Динамо» хорошая посещаемость. Думаю, лет через 10 они могут стать одной из самых популярных команд по посещаемости, потому что работают на молодую аудиторию и в медиа.

– Теперь вас принимают по-другому?

– Конечно. Думаю, этому способствует и Кубок России. Мы участвуем третий год подряд и неплохо играем. Понимаем свою силу и круто, что получается ее продемонстрировать.

– Верил, что можете выиграть?

– Да. Утром переписывался с большим количеством знакомых. Было предчувствие, что мы сегодня заберем игру. Просто понимаю, насколько профессиональным клубам тяжело настроиться на нужный лад и насколько у медиафутболной команды включается сверхмотивация, когда видишь 18 тысяч зрителей, красавец-стадион, игроки Премьер-лиги, сборники…

Ты выходишь заряженный и выдаешь максимум. Понимали, моменты будут.

– Игорь Лещук, один из главных хейтеров Медиафутбола, был на скамейке.

– Мне кажется, он понимает свою мемность. И делает это специально, – сказал президент «Амкала» в интервью корреспонденту Спортса’’ Ярославу Сусову.

«Динамо» проиграло «Амкалу» в товарищеском матче (2:3) на «ВТБ Арене». Игру посетили почти 19 тысяч зрителей.

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