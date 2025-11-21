«Судья гордился, что «убил русских», когда не поставил пять пенальти в матче Россия – Болгария в отборе на ЧМ-1998». Лактионов о предвзятом судействе
Главный тренер ФК «10» Денис Лактионов рассказал, в каких ситуациях мог бы увести команду с поля.
– Есть ситуации, при которых вы бы увели команду в официальном матче?
– Несправедливость, драка. Когда хочется уберечь своих ребят. Если бы такое было в официальном матче, я бы увел не задумываясь.
– А если судьи убивают?
– А что тут сделаешь? Тут другие органы должны разбираться. Официальный матч, ты должен быть выше этого, как бы там ни складывалось. Да, неприятно. Но это спорт. Помните, игру Россия – Болгария в отборе на ЧМ-1998. Судья не поставил пять пенальти. Потом гордился, что «убил русских», – сказал главный тренер ФК «10» в интервью Спортсу’‘.
