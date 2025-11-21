  • Спортс
  «Судья гордился, что «убил русских», когда не поставил пять пенальти в матче Россия – Болгария в отборе на ЧМ-1998». Лактионов о предвзятом судействе
26

«Судья гордился, что «убил русских», когда не поставил пять пенальти в матче Россия – Болгария в отборе на ЧМ-1998». Лактионов о предвзятом судействе

Денис Лактионов: судья гордился, что «убил русских», не назначив пять пенальти.

Главный тренер ФК «10» Денис Лактионов рассказал, в каких ситуациях мог бы увести команду с поля.

– Есть ситуации, при которых вы бы увели команду в официальном матче?

– Несправедливость, драка. Когда хочется уберечь своих ребят. Если бы такое было в официальном матче, я бы увел не задумываясь.

– А если судьи убивают?

– А что тут сделаешь? Тут другие органы должны разбираться. Официальный матч, ты должен быть выше этого, как бы там ни складывалось. Да, неприятно. Но это спорт. Помните, игру Россия – Болгария в отборе на ЧМ-1998. Судья не поставил пять пенальти. Потом гордился, что «убил русских», – сказал главный тренер ФК «10» в интервью Спортсу’‘.

Играл в Южной Корее, ушел из претендента на ЛЧ в Медиалигу – и полюбил ее. Необычный тренер клуба Мусагалиева

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’’
Комментарии
