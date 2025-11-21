Ефрем и Дубчак покинули «СиндЕкат». Оба хавбека пришли в клуб из «Амкала»

Дмитрий Ефремов и Никита Дубчак покинули «СиндЕкат».

«СиндЕкат » объявил о расставании с Дмитрием Ефремовым и Никитой Дубчаком .

Полузащитники перешли в «СиндЕкат» из «Амкала » перед шестым сезоном WINLINE Медиалиги .

Дубчак провел за клуб 14 матчей, отличившись 1 голевой передачей. Ефремов сыграл за «СиндЕкат» 11 матчей и забил 2 гола.

Вместе с командой игроки заняли четвертое место в МФЛ-6 и второе в Кубке Лиги-2025.

Также команду покинули Денис Ткачу, Александр Шабичев и Вадим Сменчугов.