Прокоп о победе над «Динамо»: «Если квадроберы обыгрывают команду, то кто это тогда? Мне было бы стыдно на их месте»

Прокоп ответил «Динамо» по поводу сравнений «Амкала» с квадробером.

Бело-голубые уступили медиафутбольному «Амкалу » в шоу-матче Winline сквозь вселенные (2:3).

Перед игрой клуб РПЛ сравнил «Амкал» с квадробером, выложив видео с ребенком на поводке в костюме кота.

– Вас перед матчем сравнили с квадроберами...

– Гав-гав-гав.

– А чтобы было понятно людям из «Динамо»?

– Я не знаю, о чем думали в «Динамо», когда это говорили. Если это прогрев матча, то выдам им респект, что дошли до этого.

А так, если квадроберы обыгрывают команду, то кто это тогда? Стыдно мне бы было на их месте, но они попытались, – сказал полузащитник.

Прокоп в марте перешел из «Амкала» в «Родину Медиа», однако ему разрешили сыграть против «Динамо » в сегодняшнем матче.