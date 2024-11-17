Прокоп о победе над «Динамо»: «Если квадроберы обыгрывают команду, то кто это тогда? Мне было бы стыдно на их месте»
Прокоп ответил «Динамо» по поводу сравнений «Амкала» с квадробером.
Бело-голубые уступили медиафутбольному «Амкалу» в шоу-матче Winline сквозь вселенные (2:3).
Перед игрой клуб РПЛ сравнил «Амкал» с квадробером, выложив видео с ребенком на поводке в костюме кота.
– Вас перед матчем сравнили с квадроберами...
– Гав-гав-гав.
– А чтобы было понятно людям из «Динамо»?
– Я не знаю, о чем думали в «Динамо», когда это говорили. Если это прогрев матча, то выдам им респект, что дошли до этого.
А так, если квадроберы обыгрывают команду, то кто это тогда? Стыдно мне бы было на их месте, но они попытались, – сказал полузащитник.
Прокоп в марте перешел из «Амкала» в «Родину Медиа», однако ему разрешили сыграть против «Динамо» в сегодняшнем матче.
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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