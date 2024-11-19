«Думаю, может, как Родри приехать на коляске». Вратарь «Динамо» Кудравец навестил в больнице Костюкова, получившего тяжелую травму

Андрей Кудравец навестил в больнице форварда «Амкала» Степана Костюкова.

Костюков получил тяжелую травму в шоу-матче Winline сквозь вселенные между «Амкалом» и «Динамо» на «ВТБ Арене» после столкновения с вратарем бело-голубых Кудравцом.

У Степана диагностирован открытый перелом большой берцовой и малой берцовой костей. Игрок может пропустить от 7 месяцев до 1 года.

Кудравец пожелал Костюкову скорейшего восстановления, а также вызвался помочь ему во время вручения медиафутбольных наград по итогам сезона.

Костюков : «У нас будет вручение наград, типа «Золотого мяча». Думаю, может, как Родри приехать на коляске».

Кудравец : «Везти коляску? Да с удовольствием. Если у нас там игру не поставят, то с удовольствием. Будем на связи. Скорейшего выздоровления».

«Динамо» проиграло «Амкалу» в товарищеском матче (2:3) на «ВТБ Арене». Игру посетили почти 19 тысяч зрителей.

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