Форвард «Амкала» Костюков пропустит до года из-за тяжелой травмы. У него открытый перелом большой берцовой и малой берцовой костей
25-летний форвард получил тяжелую травму в шоу-матче Winline сквозь вселенные между «Динамо» и «Амкалом» (2:3).
На 15-й минуте Костюков вышел один на один с вратарем Андреем Кудравцом и был сбит им в штрафной площади.
После столкновения Степан не смог подняться на ноги и покинул поле на носилках. У него диагностирован открытый перелом большой берцовой и малой берцовой костей.
Позже стало известно, что Костюков перенесет операцию.
«После точной интерпретации результатов рентгена и консультации с травматологом: реабилитация ввиду степени повреждения займет от 7 месяцев до 1 года при отсутствии осложнений», – говорится в сообщении «Амкала».
Ранее «Динамо» сообщило, что возьмет на себя лечение Степана.
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