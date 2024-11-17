Форвард «Амкала» Костюков пропустит до года из-за тяжелой травмы. У него открытый перелом большой берцовой и малой берцовой костей

Стали известны сроки восстановления нападающего «Амкала» Степана Костюкова.

25-летний форвард получил тяжелую травму в шоу-матче Winline сквозь вселенные между «Динамо» и «Амкалом » (2:3).

На 15-й минуте Костюков вышел один на один с вратарем Андреем Кудравцом и был сбит им в штрафной площади.

После столкновения Степан не смог подняться на ноги и покинул поле на носилках. У него диагностирован открытый перелом большой берцовой и малой берцовой костей.

Позже стало известно, что Костюков перенесет операцию.

«После точной интерпретации результатов рентгена и консультации с травматологом: реабилитация ввиду степени повреждения займет от 7 месяцев до 1 года при отсутствии осложнений», – говорится в сообщении «Амкала».

Ранее «Динамо» сообщило , что возьмет на себя лечение Степана.

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