Личку впечатлил Пича.

Ого, «Амкал» обыграл «Динамо» (3:2) на «ВТБ Арене» – в шоу-матче Winline Сквозь Вселенные. Вот главное вокруг неожиданной победы. Генеральний директор динамовцев признался, что такое поражение бьет по самолюбию .

Как победил «Амкал»? Суперматч Пичи (2+1, отпраздновал в стиле Беллингема), гол у блогера

Естественно, фаворитом считали «Динамо»: медиакоманды встречались с соперниками из РПЛ шесть раз, но лишь раз побеждали – в марте 2023-го ЦСКА обыграл 2Drots (2:1). А «Динамо» прошлый раз, в июне 2022-го, разгромило «Амкал» 5:0.

Новый матч начался тревожно для «Амкала»: «Динамо» забило уже на 10-й минуте. Не справился вратарь Максим Швагирев: отбил перед собой дальний удар Ярослава Гладышева, Денис Макаров забил в пустые.

«Амкал» оперативно включился и сравнял: форвард Степан Костюков ценой жуткой травмы заработал пенальти, реализовал другой форвард – Пича, Максим Пичугин. После года трибуны зарядили «52» – номер Костюкова.

Через несколько минут Пича соорудил второй : обыграл на левом фланге капитана «Динамо-2» Леона Зайдензаля и прострелил вдоль ворот – на дальней штанге пас в прыжке замкнул Антон Чужой. Гол Чужого – знаковый: Антон никогда не играл профессионально, он в «Амкале» с 2021-го, а у него в соцсетях суммарно больше 350 тысяч подписчиков – в современном медиафутболе он скорее блогер, чем игрок.

В концовке тайма «Динамо» сравняло: Ярослав Гладышев эффектно пробил в девятку с линии штрафной – 2:2.

Второй тайм начался с гола «Амкала». Центральный защитник Илья Скроботов из глубины забросил на Пичу, а он соорудил очередной шедевр : слаломный проход по флангу (защитники «Динамо» не успели), первый удар по воротам (заблокировал Зайдензаль), второй удар и гол (вратарь Андрей Кудравец не вытащил) – 3:2.

Пича – лучший игрок матча: два гола и ассист. Максим Пичугин – воспитанник «Химок», с 2023-го в медиафутболе, а в 2024-м перешел в «Амкал» и быстро стал суперзвездой. В пятом сезоне Медиалиги у крайнего форварда два гола и три ассиста, в победном Кубке Медиалиги – три гола и четыре голевых. Теперь и результативные действия против «Динамо».

Второй гол Пича отпраздновал в стиле Джуда Беллингема.

«Я максимально счастлив, что так получилось, – рассказал Пича «Матч ТВ» после замены, – Мы настраивались, готовились. Рад, что удалось отличиться, рад за Чужика [Антона Чужого], который и забил безумно важный для него гол. Но все эти события омрачила травма нашего любимого Степы Костюкова. Из-за этого опустошение присутствует».

«Лучший в «Амкале»? Из тех, кто сейчас приходит на ум – номер 45-й, который играл на фланге [Пича]», – хвалил после матча Марцел Личка, главный тренер «Динамо».

«Динамо» выпустило актера Деревянко и фигуристкуМедведеву. Собрали 18 тысяч зрителей

На шоу-матч «Динамо» подтянул селебрити: актера Павла Деревянко и фигуристку Евгению Медведеву.

Деревянко вышел в старте, отыграл девять минут и, с трудом дыша, попросил замену.

Медведеву ждали дольше. Она приехала на стадион во втором тайме и появилась на 89-й минуте. В трансляцию попал диалог Жени и Марцела Лички: «Я не понимаю, что мне делать. Просто стоять?» – «Стоять не надо, надо бегать».

Вячеслав Грулев передал Медведевой капитанскую повязку.

За шесть минут Медведева лишь раз коснулась мяча. Партнеры игнорировали фигуристку, даже если она была единственным вариантом для паса. В разгар атаки «Динамо» Медведева подбежала к бровке: «Кому сказать, чтобы меня отсюда забрали? Меняйте меня, пожалуйста».

Присутствие звезд наверняка помогла собрать аудиторию: во втором тайме объявили, что на «ВТБ Арене» 18 778 зрителей (вместимость стадиона – 25 716). В сезоне-2024/25 ни один домашний матч «Динамо» в РПЛ не собирал больше. Во всех турнирах на «ВТБ Арену» приходило больше только в Кубке России против «Спартака» (22 035).

«Амкал» – самый сильный медиаклуб прямо сейчас

Победа «Амкала» над «Динамо» – лишь вторая для медийных в рамках противостояния с РПЛ. Ранее «Динамо» обыгрывало «Амкал» (5:0) и 2Drots (2:1), а ФК «10» проигрывал «Краснодару» (2:4). У «Броуков» поражения «Оренбургу» (0:9) и «Химкам» (0:2).

Побеждали только 2Drots (с ЦСКА, 2:1) и теперь «Амкал».

Преображение «Амкала» началось в июле 2024-го, когда главным тренером вместо Сослана Гатагова назначили Виталия Панова.

● После этого «Амкал» четко отыграл Кубок Медиалиги: девять побед, одно поражение, 23 забитых при четырех пропущенных.

● Выиграл этот трофей. Кубок Медиалиги – первый титул с 2021-го. Три года «Амкал» не выходил даже в финалы медиафутбольных турниров.

● В Кубке России добрался до 1/32 финала – рекордная стадия для медиаклубов, ранее покорялась только 2Drots. «Амкал» не поднимался выше 1/64 финала.

● Обыграл «Динамо» на «ВТБ Арене» – первая победа «Амкала» над топ-клубом РПЛ.

Символично, что после победы над «Динамо» Панов объявил о продлении контракта – приблизительно до конца 2025-го.

«Варианты со Второй Лигой даже не буду рассматривать, – рассказал тренер телеграм-каналу «Крысева» – Я остаюсь здесь. Мне нравится атмосфера, эмоции. Как сказал на «Столе» – уже не знаю, где настоящий футбол… Раньше думал, что тут все наиграно, но люди здесь живут, отдаются».

Самый мощный «Амкал» в истории?

Открытый перелом игрока «Амкала» – жуть. Ногу раздавил вратарь «Динамо» всем весом

Фото: Скриншоты трансляции «Матч ТВ» ; Екатерина Бурделова, Спортс’‘; Winline Медиалига