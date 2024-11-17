Александр Мостовой: «Амкал» Бруней 5:0 обыграет, а, может, и больше. Там люди вообще не знают, что такое футбол»
Медиафутбольный клуб сегодня обыграл «Динамо» в шоу-матче Winline сквозь вселенные (3:2).
Вчера сборная России разгромила Бруней в товарищеской игре – 11:0.
– Сейчас выходные, делать нечего – вот и пришел пообщаться, посмотреть. Выходной день – ничего нет. Я был на тренировках «Амкала» недавно, хорошая команда. Там же все ребята – футбольные.
– Но тут много нефутбольных людей будет играть.
– В том числе поэтому интересно посмотреть. Всегда интересно смотреть, когда много нефутбольных людей.
– Вам интересно, когда нефутбольные люди?
– Ну, конечно, посмотреть, кто как играет. Я много с кем играл. Мне сказали, что будет Павел Деревянко (интервью состоялось до игры – Спортс’‘). Мы знакомы.
– Еще Евгения Медведева.
– Да? Это я не знал. Ну, посмотрим, хе-хе. Подожди, мы совсем недавно видели Бруней. Там люди вообще не знают, что такое футбол.
– А вы матч с Брунеем не смотрели?
– Нет, конечно. Хотя счет почти угадал. Я думаю, забьют 10. Забили 11, хотя могли все 20! Ну как смотреть? Бруней, елки-палки.
– Бруней слабее «Амкала»?
– Конечно. «Амкал» их 5:0 обыграет, а, может, и больше.
– Хотя сборная России не хочет играть против «Амкала» или Медиалиги…
– Ну, это другое, – сказал бывший полузащитник сборной России в интервью корреспонденту Спортса’’ Ярославу Сусову.
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