Александр Мостовой: «Амкал» Бруней 5:0 обыграет, а, может, и больше. Там люди вообще не знают, что такое футбол»

Александр Мостовой считает, что у Брунея не было бы шансов против «Амкала».

Медиафутбольный клуб сегодня обыграл «Динамо » в шоу-матче Winline сквозь вселенные (3:2).

Вчера сборная России разгромила Бруней в товарищеской игре – 11:0.

– Сейчас выходные, делать нечего – вот и пришел пообщаться, посмотреть. Выходной день – ничего нет. Я был на тренировках «Амкала » недавно, хорошая команда. Там же все ребята – футбольные.

– Но тут много нефутбольных людей будет играть.

– В том числе поэтому интересно посмотреть. Всегда интересно смотреть, когда много нефутбольных людей.

– Вам интересно, когда нефутбольные люди?

– Ну, конечно, посмотреть, кто как играет. Я много с кем играл. Мне сказали, что будет Павел Деревянко (интервью состоялось до игры – Спортс’‘). Мы знакомы.

– Еще Евгения Медведева.

– Да? Это я не знал. Ну, посмотрим, хе-хе. Подожди, мы совсем недавно видели Бруней. Там люди вообще не знают, что такое футбол.

– А вы матч с Брунеем не смотрели?

– Нет, конечно. Хотя счет почти угадал. Я думаю, забьют 10. Забили 11, хотя могли все 20! Ну как смотреть? Бруней, елки-палки.

– Бруней слабее «Амкала»?

– Конечно. «Амкал» их 5:0 обыграет, а, может, и больше.

– Хотя сборная России не хочет играть против «Амкала» или Медиалиги…

– Ну, это другое, – сказал бывший полузащитник сборной России в интервью корреспонденту Спортса ’’ Ярославу Сусову.