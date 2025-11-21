Команда Кириленко обыграла Hoops в финале Media Basket

Результаты финального дня Лига Ставок Media Basket.

Лига Ставок Media Basket

1/2 финала

21 ноября, пятница

DAWGS (команда Андрея Кириленко) – UNDERGROUND BIZNE$ – 34:32

Rocket Team (команда Тимофея Мозгова ) – Hoops – 29:35

Финал

DAWGS – Hoops – 53:38

Играющий тренер DAWGS Антон Понкрашов стал MVP финала, набрав 17 очков.

Матчи прошли в Москве на «ЦСКА Арене».

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Лига Ставок Media Basket – первая лига в России по медийному баскетболу. Команды играют в формате 3x3 на два кольца с четырехочковыми бросками. Среди президентов команд рэперы Гуф, Тимати, Obladaet , Элджей и Макан, экс-игрок НБА и президент РФБ Андрей Кириленко.

На паркете регулярно появляются звезды шоу-бизнеса и баскетбола – например, экс-игрок «Кливленда » Тимофей Мозгов, шоумен Сергей Мезенцев. Media Basket проводит два сезона за год – весной и осенью. Финал пятого сезона прошел на ЦСКА Арене и собрал больше 10 тысяч зрителей.