Команда Кириленко обыграла Hoops в финале Media Basket
Лига Ставок Media Basket
1/2 финала
21 ноября, пятница
DAWGS (команда Андрея Кириленко) – UNDERGROUND BIZNE$ – 34:32
Rocket Team (команда Тимофея Мозгова) – Hoops – 29:35
Финал
DAWGS – Hoops – 53:38
Играющий тренер DAWGS Антон Понкрашов стал MVP финала, набрав 17 очков.
Матчи прошли в Москве на «ЦСКА Арене».
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Лига Ставок Media Basket – первая лига в России по медийному баскетболу. Команды играют в формате 3x3 на два кольца с четырехочковыми бросками. Среди президентов команд рэперы Гуф, Тимати, Obladaet, Элджей и Макан, экс-игрок НБА и президент РФБ Андрей Кириленко.
На паркете регулярно появляются звезды шоу-бизнеса и баскетбола – например, экс-игрок «Кливленда» Тимофей Мозгов, шоумен Сергей Мезенцев. Media Basket проводит два сезона за год – весной и осенью. Финал пятого сезона прошел на ЦСКА Арене и собрал больше 10 тысяч зрителей.