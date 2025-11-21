2

Экс-защитник «Ростова» и «Зенита» Терентьев сыграет за сборную ФНЛ против Медиалиги

Денис Терентьев сыграет за сборную ФНЛ против Медиалиги.

Защитник «Зенита-2» Денис Терентьев сыграет за сборную ФНЛ против сборной WINLINE Медиалиги.

33-летний защитник является воспитанником «Зенита». Сейчас Терентьев выступает за «Зенит-2» во Второй лиге

Ранее защитник выступал за «Ростов», «Зенит», «Томь», «Балтику» и другие клубы. На счету Терентьева 128 матчей в РПЛ.

Напомним, сборные Медиалиги и ФНЛ проведут матч 5 декабря в Абхазии на стадионе «Динамо» в Сухуме. Матч состоится по правилам МФЛ. Игра начнется с серии буллиталити.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Metaratings
