Экс-защитник «Ростова» и «Зенита» Терентьев сыграет за сборную ФНЛ против Медиалиги
Денис Терентьев сыграет за сборную ФНЛ против Медиалиги.
Защитник «Зенита-2» Денис Терентьев сыграет за сборную ФНЛ против сборной WINLINE Медиалиги.
33-летний защитник является воспитанником «Зенита». Сейчас Терентьев выступает за «Зенит-2» во Второй лиге.
Ранее защитник выступал за «Ростов», «Зенит», «Томь», «Балтику» и другие клубы. На счету Терентьева 128 матчей в РПЛ.
Напомним, сборные Медиалиги и ФНЛ проведут матч 5 декабря в Абхазии на стадионе «Динамо» в Сухуме. Матч состоится по правилам МФЛ. Игра начнется с серии буллиталити.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Metaratings
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости