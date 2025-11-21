Экс-защитник «Ростова» и «Зенита» Терентьев сыграет за сборную ФНЛ против Медиалиги

Денис Терентьев сыграет за сборную ФНЛ против Медиалиги.

Защитник «Зенита-2» Денис Терентьев сыграет за сборную ФНЛ против сборной WINLINE Медиалиги .

33-летний защитник является воспитанником «Зенита». Сейчас Терентьев выступает за «Зенит-2 » во Второй лиге .

Ранее защитник выступал за «Ростов », «Зенит», «Томь », «Балтику» и другие клубы. На счету Терентьева 128 матчей в РПЛ .

Напомним, сборные Медиалиги и ФНЛ проведут матч 5 декабря в Абхазии на стадионе «Динамо » в Сухуме. Матч состоится по правилам МФЛ. Игра начнется с серии буллиталити.