Маврин о медийных игроках в сборной МФЛ: «Для чего нужен этот матч? Чтобы нас дрючила Первая лига? Тогда я пас. Если ехать, то выигрывать»

Василий Маврин: если играем против ФНЛ, то нужно стараться побеждать.

Хавбек «Амкала» Василий Маврин высказался о медийных игроках в расширенном составе сборной WINLINE Медиалиги .

– Старички недовольны, что в списках сборной мало медийных.

– Вопрос целей и задач сборной. Если сборная хочет победить, тогда нужны профики. Если хочет сделать шоу, не знаю, как она может договориться с футболистами ФНЛ. У них же нет таких трупов, с кем мы можем поиграть.

Есть матч. Цели и задачи никто не обозначил. Для меня загадка, для чего эта сборная собирается. Если нужна победа, то списки составов, которые показали, логичны.

– Чего бы тебе хотелось?

– Это не мои хотелки. Вопрос – что хочет лига? Репутацию, что нам опять дадут по ушам, как в первой игре? Или пошуметь, что мы обыграем ФНЛ? Кортава и Осипов должны обозначить: для чего нужен этот матч.

– Матч против сборной ФНЛ – добрая традиция.

– Добрая традиция, что нас дрючит Первая лига? Тогда я пас. Во втором таком матче я не готов участвовать. Если ехать, то выигрывать. Если тили-тили, трали-вали – тогда можно не играть в футбол, – сказал хавбек «Амкала ».

Ранее капитан 2Drots Эдамс призвал пригласить в сборную Медиалиги медийных игроков.

