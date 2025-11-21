  • Спортс
  • Медиафутбол
  • Новости
  • В Суперкубке Медиалиги не будет нового правила «внезапная смерть». В случайный момент игры поле должны были покинуть по два игрока команд, кто именно – выбирает соперник
0

В Суперкубке Медиалиги не будет нового правила «внезапная смерть». В случайный момент игры поле должны были покинуть по два игрока команд, кто именно – выбирает соперник

В Суперкубке не будет нового правила «внезапная смерть».

В Суперкубке не будет опробовано новое правило «внезапная смерть».

«Приняли решение доиграть 2025 год с прежними правилами. Игра за Суперкубок пройдет без нововведений. Чемпионы доиграют сезон по тем правилам, при которых завоевали свои титулы!» – сообщили в телеграм-канале WINLINE Медиалиги.

Ранее технический директор Медиалиги Дмитрий Кортава объявил о введении нового правила «внезапной смерти» в Суперкубке МФЛ. По ходу матча в случайный момент по два футболиста из каждой команды должны покинуть поле. Соперник решает, кого убрать с поля, но вратарей – нельзя.

Напомним, «Амкал» сыграет с ФК «10» в Суперкубке 23 ноября. 

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: WINLINE Media League
logoWinline Медиалига
logoWinline Суперкубок Медиалиги
logoАмкал
logoФК 10
logoДмитрий Кортава
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Маврин пригласил Гаучо в «Амкал» на матч Суперкубка: «Какая разменная монета нужна, Никита, Женя?»
18 ноября, 08:45
Правило «внезапной смерти» введут в Суперкубке Медиалиги. В случайный момент игры поле покинут по 2 игрока команд, кто именно – выберет соперник
17 ноября, 19:30
«Для меня игрок года определится в Суперкубке». Осипов о лучшем футболисте 2025-го
16 ноября, 13:44
Василий Маврин: «Ряба в любом случае должен забрать игрока года. Не понимаю, что зависит от последней игры»
15 ноября, 13:44
WINLINE Суперкубок Медиалиги пройдет в Минске на стадионе «Динамо». «Амкал» встретится c ФК «10»
13 ноября, 13:14
Главные новости
«Отбросило в детство, когда мы в любую погоду играли в футбол и получали удовольствие». Лактионов о Суперкубке Медиалиги под снегом
вчера, 19:32
«Я скромный парень. Наткнулся на комментарий, что везучий. Давайте так и оставим». Гудай о всех выигранных трофеях в медиафутболе
вчера, 18:24
7100 зрителей пришло на Суперкубок Медиалиги в Минске
вчера, 18:08
Сэмио вместе с Мусагалиевым смотрел матч ФК «10» – «Амкал» за Суперкубок МФЛ
вчера, 16:30
Лактионов выиграл Кубок и Суперкубок Медиалиги и взял бронзу МФЛ-6 в свой первый год в ФК «10»
вчера, 16:00
Гудай стал первым игроком, завоевавшим все главные трофеи медиафутбола
вчера, 15:49
🏆 Мусагалиев выиграл второй трофей с «Десяткой» – Суперкубок Медиалиги
вчера, 15:40
ФК «10» Мусагалиева выиграл Суперкубок Медиалиги, победив «Амкал» – 2:1
вчера, 15:38
2Drots, «Амкал», Lit Energy и «Десятка» отпустят игроков в сборную Медиалиги на матч с ФНЛ
вчера, 14:45
«Амкал» и 2Drots должны иметь преимущество перед теми, кто просто заносит деньги». Маврин о контенте в медиафутболе
вчера, 12:23
Ко всем новостям
Последние новости
Лактионов о Мусагалиеве: «Не было мыслей, что Азамат не разбирается в футболе. Он хочет сделать команду не только лучше, но и красивее»
21 ноября, 18:24
Экс-защитник «Ростова» и «Зенита» Терентьев сыграет за сборную ФНЛ против Медиалиги
21 ноября, 12:33
Панченко сыграет за сборную ФНЛ против Медиалиги. Он получил wild card от Ильева
20 ноября, 16:44
«У Панова случился провал, так как он выпустил 70-летнего Медведева в решающем матче». Егоров о тренере года в МФЛ
18 ноября, 19:18
«Наши футболисты начали получать большие деньги, налоги платит клуб. А в Испании – 46% отдаешь от дохода». Кузнецов о том, что игроки не уезжают
18 ноября, 17:25
«Карпин красивейше всех размотал. Будет чиллить в сборной, а «Динамо» – выбираться из жопы». Егоров о тренере
17 ноября, 18:51
Матч сборных ФНЛ и Медиалиги начнется с серии буллиталити. Игра пройдет на стадионе «Динамо» в Сухуме
17 ноября, 17:55
Матвей Кисляк: «Первая игра «Амкала» и 2Drots – самый запоминающийся матч медиакоманд»
15 ноября, 19:33
Защитник Мелехин о форварде 2Drots Пантере: «Дай бог, чтобы он заиграл в РПЛ. В «Ростове» он достойно себя показывал»
15 ноября, 19:07
Герман Эль Класико: «Слышал, что команда Плющенко будет в российской Кингс Лиге»
10 ноября, 19:17