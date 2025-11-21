В Суперкубке Медиалиги не будет нового правила «внезапная смерть». В случайный момент игры поле должны были покинуть по два игрока команд, кто именно – выбирает соперник

В Суперкубке не будет нового правила «внезапная смерть».

В Суперкубке не будет опробовано новое правило «внезапная смерть».

«Приняли решение доиграть 2025 год с прежними правилами. Игра за Суперкубок пройдет без нововведений. Чемпионы доиграют сезон по тем правилам, при которых завоевали свои титулы!» – сообщили в телеграм-канале WINLINE Медиалиги .

Ранее технический директор Медиалиги Дмитрий Кортава объявил о введении нового правила «внезапной смерти» в Суперкубке МФЛ. По ходу матча в случайный момент по два футболиста из каждой команды должны покинуть поле. Соперник решает, кого убрать с поля, но вратарей – нельзя.

Напомним, «Амкал» сыграет с ФК «10» в Суперкубке 23 ноября.