Растерянная Медведева, трэшток Лещука и радостный Мостовой. Что было за кадром «Динамо» – «Амкал»?

Репортаж Ярослава Сусова.

С каждым годом в российском футболе становится все больше шоу-матчей. Только форматы и соперники меняются.

В давно забытые времена предсезонным шоу-турниром были Кубок РЖД с «Челси», «Реалом» и «Миланом», Кубок Содружества с тбилисским «Динамо», «Сконто», «Шерифом» и «Пахтакором» или Кубок Первого канала с «Шахтером» и киевским «Динамо».

Теперь матчи со многими командами из этого списка невозможны, да и турниры упразднены. Но потребность в шоу – огромная.

Так что каждая пауза на матчи сборных или предсезонка – время шоу-матчей: рекордов против Брунея , поездки на полный стадион «Фенербахче» или матча с медиакомандой.

Столкновение медийного и профессионального футбола запустило «Динамо» – в 2022-м бело-голубые с Александром Овечкиным в составе уложили «Амкал» под песни Егора Крида.

Уже потом 2Drots обыгрывал ЦСКА и проигрывал «Динамо», «Краснодар» победил ФК «10», а «БроукБойз» проигрывали «Оренбургу» и «Химкам».

Прошло два с половиной года после первого столкновения миров. И теперь ремейк первого матча – снова «Динамо» против «Амкала».

Клубы устроили жесткий трешток: «Динамо» считает, что о матче говорили больше, чем об играх с Брунеем и c «Фенербахче»

С 2022 года изменилось многое.

У «Динамо» атакующий тренер Марцел Личка, команда чуть не выиграла чемпионство в прошлом году, Тюкавин, забивавший «Амкалу» в 2022-м, – лидер сборной России, Саба Сазонов и Арсен Захарян, отыгравшие первый тайм, – в Европе, а Сергей Паршивлюк – закончил карьеру.

«Амкал» тоже мощно поменялся. Летом 2022-го команда Германа Эль Классико не играла в Медиалиге (как раз заканчивался первый сезон). А в основе против «Динамо» выходили Алексей Гасилин, Майк Крапивников, Прокоп, Виктор Блатов и Федор Маслов, которые закончили с медиафутболом или играют в других командах.

Главным профи той команды считался Алексей Гасилин – все-таки в 2010-х выходил в РПЛ за «Томь» и играл за дубль «Зенита» и «Шальке».

В 2024-м это уже совсем другая команда. «Амкал» только что выиграл Кубок Медиалиги при 30 тысячах зрителей на «Газпром-Арене», футболисты из основы еще недавно играли как минимум во Второй лиге. Двое – вообще в РПЛ.

Например, защитник Илья Скроботов – чемпион России с «Зенитом». В 2018-м (в 17 лет!) он даже забивал в РПЛ. Победный гол в ворота «Динамо»!

А Анатолий Катрич – вообще воспитанник «Динамо». У него всего 15 игр в РПЛ, зато в сезоне-2016/17 он был основным вингером «Динамо» и выиграл ФНЛ.

Так что после двух матчей «Динамо» с медиаклубами и поражения ЦСКА от 2Drots, кажется, все стали понимать серьезность уровня соперника.

Все, кроме некоторых ветеранов, для которых медиафутбол – неизвестный зверь, как и другие негативные феномены 2024-го:

«Амкал» и 2Drots грозятся «отвозить» «Динамо»? А кто вообще все эти люди – какие-то квадроберы? – сказал перед матчем бывший вратарь «Динамо» Андрей Сметанин. – Мой прогноз на матч? «Динамо» «отвозит» команду медиафутболистов и квадроберов. В очередной раз. Счет будет 7:0. А если бы Тюкавин не уехал в сборную, сыграли бы 10:0».

«Динамо» поддержало трешток – выложило в Тиктоке видео с бабушкой (на ней логотип «Динамо»), которая идет с ребенком на поводке в костюме кота (на нем логотип «Амкала») и говорит: «Это мой внучок, хороший котик. Такие сейчас игрушки…».

И показало видео с защитником Леоном Зайдензлем, который читает, играет в бильярд и на приставке, дает пресс-конференцию и говорит, что так «готовится к «Амкалу».

«Некоторые пользователи в комментариях заметили, что прожарка и треш-ток перед матчем с «Амкалом» был «даже лучше, чем в медиафутболе», – сообщили Спортсу’’ в пресс-службе «Динамо». – Им виднее – тем, кто следил за медиафутболом. У нас были серьезные конкуренты за внимание – это и матч 2Drots – «Броук Бойз» в Норильске, и Россия – Бруней, и «Зенит» – «Фенербахче». Но, есть ощущение, что за эту неделю чаще всего в медиапространстве говорили именно о матче «Динамо» – «Амкал» . Поправьте, если это не так».

Матч объединил аудитории: были и юные фанаты «Амкала» (следят с момента создания), и взрослые зрители «Динамо». Пришел даже Мостовой

Матч с «Амкалом» сознательно превратили в шоу. К медийному сопернику добавили концерт рэпера OG Buda (после его объявления за час продали около 1000 билетов), группу Cream Soda, диджей-сет и автограф-сессии президента «Амкала» Германа Эль Класико, бывшего игрока клуба Майка Крапивникова, звезды медиафутбола Дани Крапивникова, а также защитника основы «Динамо» Дмитрия Скопинцева.

«У нас возникла идея провести матч с победителем Кубка Медиалиги, были готовы играть и с «Амкалом», и с 2Drots – кто бы ни победил, вопреки слухам, – объяснили Спортсу’’ в пресс-службе «Динамо». – Матч с любой из этих команд был бы классной афишей. «Динамо» умеет удивлять: на каждом матче новые селебрити, новые активности, новые элементы шоу в рамках матчевого дня и так далее.

Для нас «Динамо» – «Амкал» – это не просто игра, где встретились футбол и медиафутбол, а полноценный проект, настоящее шоу. Для нашей core-аудитории – была автограф-сессия Дмитрия Скопинцева, возможность повзаимодействовать с игроком основы. А с молодой аудиторией мы взаимодействуем через артистов OG Buda и Cream Soda, через медиафутболистов.

Наш главный тренер считает, что важно проводить товарищеские матчи во время пауз на игры сборных. И тут всегда есть выбор. Можно как было принято раньше (и сейчас у многих других команд): сыграть на базе в закрытом режиме и показать нарезку моментов. А можно сделать такой праздник, с без малого 20 000 зрителей. Пришло много людей – значит, продукт востребован. Поэтому логично продолжить практику проведения таких матчей».

Подогреть интерес получилось. На «Динамо» и «Амкал» пришли 18 788 человек. Больше, чем на любой домашний матч бело-голубых в этом сезоне РПЛ.

На матч с «Амкалом» пришел даже Александр Мостовой. Легендарный футболист и будущий тренер стажируется в «Динамо» и даже немного потренировал Fight Nights. Так что для него медиафутбол – не чужое слово.

«Сейчас выходные, делать нечего – вот и пришел пообщаться, посмотреть. Выходной день – ничего нету. Я был на тренировках «Амкала» недавно, хорошая команда. Там же все ребята – футбольные.

– Но тут много нефутбольных людей будет играть.

– В том числе поэтому интересно посмотреть. Всегда интересно смотреть, когда много нефутбольных людей. Интересно посмотреть, кто как играет. Я много с кем играл. Мне сказали, что будет Павел Деревянко. Мы знакомы.

– Еще Евгения Медведева.

– Да? Это я не знал. Ну, посмотрим, хе-хе. Подожди, мы совсем недавно видели Бруней. Там люди вообще не знают, что такое футбол.

– А вы матч с Брунеем не смотрели?

– Нет, конечно. Хотя счет почти угадал. Я думаю, забьют 10. Забили 11, хотя могли все 20! Ну как смотреть? Бруней, елки-палки.

– Бруней слабее «Амкала»?

– Конечно. «Амкал» их 5:0 обыграет, а может, и больше.

– Хотя сборная России не хочет играть против «Амкала» или Медиалиги…

– Ну, это другое.

Хотя большая часть аудитории – помладше. Возле Майка и Дани Крапивниковых перед игрой – огромная толпа народу. Чаще всего это молодые пацаны в майках «Амкала» или «Динамо». Хотя 15-летний Кирилл – вообще в шапке «Спартака».

«Я болею за «Амкал» с самого создания команды, давно попался ролик на ютубе, теперь хожу на матчи в Медиалиге и решил тут поддержать. Шапка «Спартака»? Да у меня просто нету другой – одна шапка зимняя. Папа сводил меня на «Спартак» в чемпионский сезон – и я теперь тоже болею за него. Мой любимый футболист – Степа Костюков из «Амкала».

Я часто хожу на РПЛ, на «Спартак», но в прошлом сезоне за «Динамо» болел. Хотел, чтобы они выиграли, а не «Зенит». «Динамо» прикольно развивается в этой сфере, помогает медийным командам. Болельщики, звездные люди играют».

17-летние Саша и Миша из той же очереди – за «Динамо».

«Я болею за «Амкал» с самого начала, с 2018-го, – рассказывает Миша. – Я был на прошлом матче «Динамо» – «Амкал» в 2022 году, у меня много друзей за «Динамо», дедушка хорошо к команде относится, много интересных молодых игроков. Как раз после матча с «Амкалом» я начал активно следить, смотреть матчи и прямо болеть.

К медиафутболу дедушка относится скептически, ему тяжело принять. Но он рад, что я хожу на большие стадионы, «Динамо» и «Лужники» и смотрю футбол. В ином случае попасть на такие стадионы – дорого. А тут еще и шоу, артисты, классно.

Я давно ждал, когда «Амкал» возьмет трофей. Тренер Виталий Панов сделал из команды машину. Мы уже 40 минут стоит в очереди. Я ждал кубок два года, я сделаю все, чтобы его увидеть. Мы с другом пришли с надписями «52» на руках. У нас был мем в классе локальный, плюс еще два друга учатся в военном училище в Санкт-Петербурге. А теперь еще и Степа Костюков очень хорошо отыграл сезон, у него как раз 52 номер – это лучший нападающий лиги».

В очереди за автографом Дмитрия Скопинцева – уже другая публика. Здесь почти все взрослые и в шарфиках «Динамо». Многие – с детьми. Например, Оксана – с 9-летним сыном Дмитрием.

«Мы всегда ходим на «Динамо», у нас абонемент, – говорит Оксана. – Про медиафутбол мы не особо знаем. Ходили на «Амкал» и 2Drots, но не понравилось. Мы за профессиональный футбол. «Там время останавливают. Один тайм как будто целый час длится, – добавляет Дмитрий. – Мне – 50/50. У меня только один друг смотрит «Амкал». «Он Бителло выводил на поле и профессионально занимается футболом, – продолжает Оксана. – Мы пару лет болеем за «Динамо». Это самая лучшая команда, целенаправленно выбрали: она самая мирная, спокойная… Семейная».

В «Динамо» понимают, что не все зрители матча с «Амкалом» пришли посмотреть на хозяев, но целенаправленно идут на это. Оказывается, работа с медиафутболом – часть новой коммерческой стратегии клуба для привлечения молодой аудитории и создания лояльности к «Динамо».

«В последние годы «Динамо» активно работает над брендом, – объясняют Спортсу’’ в пресс-службе клуба. – Бренд «Динамо» – этот яркая молодая энергия города, технологичность, инновации – и, одновременно с этим, бережливое отношение к легендарности и истории клуба, которому уже более 100 лет.

Медиафутбол – один из лидеров спортивной индустрии по коммуникации с молодой аудиторией. Медиафутбол а какой-то степени показал профессиональному футболу, где он недорабатывает и, возможно, недополучает часть аудитории. У «Динамо» работа с медиафутболом – часть коммерческой стратегии. Мы начали эту работу летом 2022 года в матче с «Амкалом», когда Овечкин забил свой легендарный гол. Потом «Динамо» организовало МКС-2023 – а финальный матч проходил на «ВТБ-Арене». Далее проводили матч с 2Drots в ноябре-2023, и теперь – новая игра с «Амкалом»

Так мы работаем с молодой аудиторией и знакомим ее с брендом «Динамо». Кто-то сложит позитивное представление о «Динамо», кто-то начнет чаще ходить на «ВТБ Арену», кто-то станет болельщиком клуба. Нельзя сказать, что все болельщики медиакоманд сразу станут болеть за «Динамо». Но они, определенно, будут позитивно относиться к бренду «Динамо», познакомятся с нашим стадионом и наш клуб станет им ближе».

«Пацаны намазали мазью, говорили «Чиназес». За «Динамо» вышел 48-летний актер Деревянко: обещали 5 минут, но сыграл 10 – и жутко вымотался

Во время матча «Динамо» продолжило шоу-программу. На поле с первых минут вышел актер Павел Деревянко. Он известный болельщик клуба и озвучивал ролик-презентацию мексиканца Луиса Чавеса.

Деревянко вышел правым вингером – и сделал пару рывков по флангу. Правда, обе передачи – неточно. Два обреза на Степана Костюкова. Один раз Павел даже вернулся в оборону – мяч не отобрал, но смотрел на него и контролировал. А потом начал держаться за правый бок от усталости.

Марцел Личка вышел к бровке и крикнул: «Выбейте мяч в аут!»

Но никакой паузы. Проходит еще несколько минут – и уже сам Деревянко смотрит на Вячеслава Грулева, который вот-вот должен его заменить, и с надеждой спрашивает: «Все?». Мяч выбивают только через две минуты – и Павел счастливо меняется.

«Я должен был отыграть пять минут, а сыграл все 10, – объяснил Деревянко «Матч ТВ» сразу после ухода с поля. – В мои 48 с половиной лет немного тяжеловато. Я говорю ребятам: «Меняйте меня!» Мне никто не сказал, что нужно было мяч выбить, ха-ха. Но обиды никакой, наоборот, восторг дикий. Благодарю жизнь и «Динамо» за то, что мы подружились и меня включают в такие передряги .

Я мяч не пинал лет 15, говорил: «Что я буду делать?». Но мне сказали: «Не волнуйся, кайфанешь». Завели в раздевалку, намазали мазью. Круто было, все меня поддерживались, улыбались, говорили «Чиназес».

Во время матча включают диджей-сет, рядом ходят люди в костюмах из «Звездных войн», а на пустых местах на трибунах – картонные мемы. Абсолютное шоу.

Деревянко тут же дает второе интервью – уже в микрофон на весь стадион комментатору Дмитрию Шнякину. «Динамо» вело со счетом 1:0 (забили сразу после ухода Деревянко) – и прямо во время интервью получило пенальти.

Степан Костюков (тот самый нападающий, которым восторгались болельщики «Амкала» из очереди) получает пас из глубины поля, выходит один на один с вратарем «Динамо» Андреем Кудравцом, укрывает мяч – и оказывается сбит.

Костюков получает жуткую травму. Кадры – вот тут .

Он не может продолжить матч. «Амкал» забивает пенальти и сравнивает счет, но на лица запасных и штаба больно смотреть. У президента «Амкала» глаза на мокром месте. Герману показывают кадры – он смотрит и ругается от разочарования.

«Амкал» почти сразу забивает второй и выходит вперед, но тяжелая травма лучшего форварда затмевает радость. «У меня странное чувство. Моя команда обыгрывает «Динамо», но все мысли – со Степой», – говорит Герман, президент клуба .

Герман и несколько человек из штаба «Амкала» подходят к трибуне и говорят с мамой Костюкова.

Вскоре «Динамо» сравнивает – Ярослав Гладышев эффектно забивает в девятку. Но весь конец первого тайма и начало второго – вообще не до веселья. Все разговоры на бровке о травме игрока «Амкала». Его увозят на скорой с открытым переломом, чтобы сделать операцию. А «Динамо» прямо по ходу матча сообщает, что берет на себя расходы на операцию и поможет с реабилитацией. Вратарь Андрей Кудравец уже после матча извинился перед Костюковым.

«Как сказать, чтобы меня отсюда забрали?». Женя Медведева тоже поиграла – стояла на краю поля с капитанской повязкой и раздавала интервью

Вратарю «Динамо» Игорю Лещуку шоу-программа тоже не понравилась – при счете 2:2 перед перерывом он высказал недовольство.

«Футбол есть, он хороший, но все, что вокруг… Дарт Вейдер у скамеек ходит, музыка во время игры, Деревянко, Медведева… Тяжело футбол воспринимать со всем этим.

У нас идет подготовка к игре с «Факелом». Мы серьезно готовимся, это работа, тяжело, а такие игры с «Амкалом» – шоу, развлечение. Мы не артисты, чтобы в этом участвовать. «Амкал» – молодцы, хорошие футболисты. Для них это другая подготовка, они кайфуют и играют в футбол.

Но я так же выйду во двор играть, так как для меня это не работа. Я выхожу и делаю что хочу, как игроки «Амкала». Футболистам «Динамо», кто постоянно играет, тяжело воспринимать это все всерьез: лишний раз не идешь в стык, в голове игру в чемпионате держишь.

Пропускаем от «Амкала»? Главное – забить больше. У нас сейчас Медведева выйдет – мы с девочкой играем».

«Жаль, что Игорь Лещук не вышел. Если бы он был на воротах, то я бы пошел бить пенальти, – сказал Спортсу’’ Андрей Сибскана, один из лидеров «Амкала». – Хотя прикольно, что чувак не молчит, высказывает критику. Я это люблю и уважаю, хочу, чтобы этого было больше. Это поджигает интерес и дает возможность сказать: «А что с лицом теперь у вас, уважаемый Лещук? Как-то не получилось, получается?» . Это хороший профессионал, который делает свою работу, но я могу ###### его в соцсетях, это контентная история».

Во втором тайме из подтрибунки появляется Евгения Медведева – ее моментально окружают журналисты. За пару минут до конца матча Медведева выходит на поле – и удивляется холоду! Евгения в бутсах, гетрах, шортах и худи подходит к Марцелу Личке.

Главный тренер показывает рукой в сторону атаки и дает короткую установку.

– Я не понимаю, что мне делать! – говорит Медведева Личке.

– Стой.

– Просто стоять?!

– Бегай влево-вправо, принимай мяч. Делай, что хочешь!

С Медведевой снимают худи, а резервный судья дает еще одно напутствие: «Спасайте».

Евгения выходит на поле, получает капитанскую повязку от Вячеслава Грулева и скромно идет в сторону центрального круга.

Медведева даже коснулась мяча!

«Один пас, успешный пас, стопроцентная успешность, – прокомментировал ее игру Марцел Личка. – Это хорошо, потому что наши показатели в передачах были слабыми, нужно давать пасы как Женя».

Евгения не была так позитивна: «В меня просто кинули мячом! Там было без вариантов!»

Фигуристка не очень заинтересовалась футболом – и сразу пошла к бровке. Даже не уходя с поля, она начала общаться с журналистами, другими игроками и Павлом Деревянко (актер тоже подошел вплотную к полю).

– Я устал, я ухожу. Все. Ты же знаешь. Кому сказать, чтобы меня отсюда забрали? – обращается Медведева к Деревянко.

– Показывай вот так (крутит руками вокруг друг друга). Нужно, чтобы они мяч сюда выбили!

– Паша, помогай! Я тут постою. Мне же главное здесь находиться, да?

Но Евгения Медведева так и не побежала за мячом, просто стояла возле бровки и раздавала интервью.

«Это что-то новое, яркая краска в моей жизни, – рассказывает Медведева. – Я стесняюсь жутко, мне ужасно некомфортно, и от этого прикольно. Ну серьезно? Я – футболистка?! Только со стороны могу наблюдать за этим.

Мне никто ничего не объяснил, вот я и стою с вами, мне с журналистской тусовкой поинтереснее. Покомфортнее.

В следующий раз все с командой «Динамо» пойдет на каток катать произвольную программу! »

Без помощи Евгении Медведевой «Динамо» так и не сравняло счет. «Амкал» выиграл 3:2 – и это вторая в истории победа медиакоманды над профессионалами из РПЛ.

«Динамо» неплохо играет, но титулов нету, а у «Амкала» есть, – говорит Спортсу’’ Андрей Сибскана. – Играть интереснее, уровень сопротивления выше, чем в Медиалиге. Они играют клево и нам дают поиграть. Хочется, конечно, чтобы поменьше серьезности. Понимаю, что это обязанности работающих тут людей, но это ломает романтику. А на поле футбол и в Африке футбол. В Медиалиге просто уровень слабее, что еще добавить.

Мы очень хотели победить и настраивались на это. Теперь у нас равенство по победам с «Динамо» – нужен третий матч, теперь уже с их сборниками!

Главное, чтобы их не хейтили. Это все-таки должно выглядеть как шоу. Чтобы не писали, что проиграли каким-то бедолагам из Медиалиги. Во-первых, мы не бедолаги, во-вторых, это футбол. В России это забывают, но он для зрителей. Пришли 18 тысяч, они получили удовольствие от голов и эмоций игроков. Думаю, это важнее всего.

Я простой чувак из Сибири, даже без футбольного образования. И у меня есть возможность сыграть здесь, против охрененных звездных чуваков. Как мне за это не благодарить?»

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Фото: ФК «Динамо»