DAWGS Кириленко и Понкрашова – чемпионы шестого сезона Media Basket

DAWGS Андрея Кириленко и Антона Понкрашова выиграли шестой сезон Лига Ставок Media Basket.

DAWGS обыграли Hoops в решающем матче (53:38). Hoops проиграли третий финал подряд.

Экс-игрок НБА и президент РФБ Андрей Кириленко является президентом DAWGS.

Антон Понкрашов присоединился к DAWGS в роли играющего тренера перед шестым сезоном Media Basket. Экс-разыгрывающий сборной России стал MVP плей-офф и финала. В решающем матче Понкрашов набрал 17 очков.

Финал прошел на «ЦСКА Арене». На мероприятии выступил рэпер ALBLAK 52.

Лига Ставок Media Basket – первая лига в России по медийному баскетболу. Команды играют в формате 3x3 на два кольца с четырехочковыми бросками. Среди президентов команд рэперы Гуф, Тимати, Obladaet , Элджей и Макан и другие звезды.

На паркете регулярно появляются звезды шоу-бизнеса и баскетбола – например, экс-игрок «Кливленда » Тимофей Мозгов , шоумен Сергей Мезенцев. Media Basket проводит два сезона за год – весной и осенью. Финал пятого сезона прошел на ЦСКА Арене и собрал больше 10 тысяч зрителей.