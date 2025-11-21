Понкрашов о Media Basket: «Это не совсем баскетбол. Народ приходит не только посмотреть на игру, но и пофлексить, повеселиться, показать себя»

Антон Понкрашов: Media Basket это не совсем баскетбол.

Бывший игрок ЦСКА, выступающий сейчас за медиабаскетбольную команду DAWGS, Антон Понкрашов поделился мнением о Лига Ставок Media Basket.

– Тут мало людей, кто выигрывал Евро. Что для вас играть в Media Basket?

Евро уже в прошлом, это история. Здесь мне играть интересно, ново. Рад, что удалось собрать такую команду. Гордо и лестно, что с каждой игрой армия наших болельщиков увеличивается.

– Как это – играть под музыку?

– Нормально. У нас такое часто практикуется на тренировках. На меня это не влияет.

– На Media Basket ощущается, что здесь культурная тусовка.

– Media Basket в принципе про тусовку. Народ пришел не только посмотреть на баскетбол, но и пофлексить, повеселиться, показать себя. Это не совсем баскетбол. Это немножко другое.

– Какая у вас мотивация?

– А какая у главного трения может быть мотивация? Это моя работа. Поэтому я здесь выполняю свою работу.

– Как команда готовится к таким событиям?

– Три тренировки в неделю, плюс одна индивидуальная и игра. Практически вся неделя занята. Я стараюсь привнести в свою команду профессионализм. Мы постоянно смотрим видео, разбираем соперников, свою игру.

– Может ли это стать ступенькой, чтобы пойти тренером в профессиональный баскетбол?

– Посмотрим, – сказал экс-разыгрывающий сборной России в интервью корреспонденту Спортса’’ Артему Терентьеву.

Антон Понкрашов возглавляет и выступает за медиабаскетбольную команду DAWGS Андрея Кириленко. Клуб вышел в финал шестого сезона Media Basket .

Лига Ставок Media Basket – первая лига в России по медийному баскетболу. Команды играют в формате 3x3 на два кольца с четырехочковыми бросками. Среди президентов команд рэперы Гуф, Тимати, Obladaet, Элджей и Макан, экс-игрок НБА и президент РФБ Андрей Кириленко.

На паркете регулярно появляются звезды шоу-бизнеса и баскетбола – например, экс-игрок «Кливленда» Тимофей Мозгов, шоумен Сергей Мезенцев. Media Basket проводит два сезона за год – весной и осенью. Финал пятого сезона прошел на «ЦСКА Арене» и собрал больше 10 тысяч зрителей.