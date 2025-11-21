Лактионов о Сибскане: «Он лает, но не знает, где надо лаять. Отвечать таким, как он – последнее, что хотелось бы делать»

Денис Лактионов: Сибскана лает, но не знает, где надо лаять.

Главный тренер ФК «10» Денис Лактионов высказался о легенде «Амкала » Сибскане

– Сибскана во время финала написал: «Шалабол или правда уведет команду? Как же быстро он превратился в Кузнецова 2.0: Кутуза сукой обзывает, угрожает уйти с поля».

– Как он говорит, что я Кутуза называю сукой? Был прострел, там Сережки не оказалось, я сказал: «Сука, где же Кутуз?» Но я не Кутузу сказал, а просто в воздух.

Значит, такой внутренний мир у этого человека. Когда он слышит какие-то фразы и что-то себе фантазирует, он недалеко от этого внутреннего мира. Это последнее, что есть в человеке. Он лает, но не знает, где надо лаять.

Мы в команде никогда никого не оскорбляем. Для меня это очень важно – как для тренера и человека. У меня есть стержень, есть свой мир, в котором нет места оскорблениям. Если что-то случается, мы выходим из этого с честью, с поднятой головой. А не так, что пишем и прячемся.

– Вы не думали завести телеграм-канал? Например, вы могли бы там отвечать хейтерам.

– Нет, у меня нет времени на это. Отвечать таким, как Сибскана – последнее, что мне хотелось бы делать.

Медиафутбольные каналы я не читаю. Не распыляюсь. Знаю, что если буду погружаться, потеряю нить профессиональной футбольной деятельности. Дочка и наш молодой тренерский штаб рассказывают мне какие-то вещи, – сказал главный тренер ФК «10» в интервью Спортсу’‘.

