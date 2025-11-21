0

Жека: «50%, что Сэмио покинет 2Drots. Но он останется в команде до конца года»

Президент 2Drots Жека оценил в 50% уход Сэмио из команды.

Подписчик: «Сэм уходит?»

Жека: «До конца года нет».

Подписчик: «На сколько процентов оценишь его уход?»

Жека: «На 50%».

Напомним, в телеграм-канале 2Drots провели опрос, где попросили подписчиков помочь решить судьбу защитника: 25,1 тысяча проголосовала – за оставить, 2,9 тысяч – за продажу, 451 подписчик – за аренду.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал Жеки
logo«Сэмио» Владислав Семенов
logo2Drots
возможные трансферы
logo«Жека 2Drots» Евгений Бабенко
logoWinline Медиалига
