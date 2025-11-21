Жека: «50%, что Сэмио покинет 2Drots. Но он останется в команде до конца года»
Президент 2Drots Жека оценил в 50% уход Сэмио из команды.
Подписчик: «Сэм уходит?»
Жека: «До конца года нет».
Подписчик: «На сколько процентов оценишь его уход?»
Жека: «На 50%».
Напомним, в телеграм-канале 2Drots провели опрос, где попросили подписчиков помочь решить судьбу защитника: 25,1 тысяча проголосовала – за оставить, 2,9 тысяч – за продажу, 451 подписчик – за аренду.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал Жеки
