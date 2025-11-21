  • Спортс
  • Лактионов о Мусагалиеве: «Не было мыслей, что Азамат не разбирается в футболе. Он хочет сделать команду не только лучше, но и красивее»
Лактионов о Мусагалиеве: «Не было мыслей, что Азамат не разбирается в футболе. Он хочет сделать команду не только лучше, но и красивее»

Денис Лактионов: не было мыслей, что Азамат не разбирается в футболе.

Главный тренер ФК «10» Денис Лактионов поделился мнением о президенте клуба Азамате Мусагалиеве.

– Не смущало, что президент клуба – юморист?

– Нет, конечно. Что в этом плохого? Если человек посвящает свою жизнь КВН и юмору – это не значит, что он несерьезный.

На поле я был злой, неуступчивый. Если бы мы с вами играли друг против друга – вы были бы мой враг номер один. Я был готов по-футбольному вас уничтожить. Но в жизни я был другой.

Так же и Азамат Тахирович. Когда мы познакомились, у меня даже не было мыслей, что он не разбирается в футболе.

– Какой он по сравнению с президентами других клубов, в которых вы работали?

– Когда я приехал, он почти каждый день посещал тренировки. Ему нравилось: смотрел, общался с ребятами. В профи не бывает, чтобы президент часто ходил на тренировки и общался с игроками. 

– Приведите пример того, насколько глубоко Мусагалиев погружен в жизнь клуба?

– Он хочет сделать команду не только лучше, но и красивее. У нас лучшая экипировка. У каждого хороший тренировочный костюм, две тренировочные формы, три игровые. Каждые два-три месяца мы ее улучшаем. Она расцветает.

Кажется, что это мелочи. Но форма живет вместе с командой. Мне очень нравится наша коллаборация с Жостово. У нас костюмы с цветами, а перед матчем мы дарим не вымпел, а жостовский поднос. Это идея Азамата и его окружения. Он с душой относится к клубу, – сказал главный тренер ФК «10» в интервью Спортсу’‘.

Играл в Южной Корее, ушел из претендента на ЛЧ в Медиалигу – и полюбил ее. Необычный тренер клуба Мусагалиева

«Он живет командой». Мусагалиев бесконечно любит свой футбольный клуб

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’’
