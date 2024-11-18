«Для меня игра закончилась после травмы Костюкова. Это может быть и конец карьеры». Личка о травме форварда «Амкала»

Марцел Личка поддержал Степана Костюкова после полученной травмы.

«Моя команда играла так, как позволял соперник. Честно сказать, после момента с травмой для меня игра закончилась.

К сожалению, это серьезная травма. Я думаю, для этого парня это может быть и конец карьеры. Очень жалко, тем более, что он получил такое повреждение в шоу-матче.

Желаю ему сил. Надеюсь, он вернется как можно скорее», – сказал главный тренер «Динамо».

«Амкал» сенсационно переиграл «Динамо» (3:2) в шоу-матче Winline сквозь вселенные. Форвард «Амкала» Степан Костюков получил тяжелую травму в начале матче.

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