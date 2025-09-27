Семин про слова Егорова о лимите на плохой футбол: «Хороший футбол, если разыгрывают от вратаря? Даже «Ман Сити» так не играет. Нужно искать проблемы у себя»

Юрий Семен ответил Дмитрию Егорову на предложение ввести лимит на плохой футбол.

Президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров предложил ввести «лимит в российском футболе на плохой футбол» после поражения от «Сокола» (0:2) в FONBET Кубке России.

«Сокол » же выиграл! Вообще, какое-то странное возмущение. Команда проиграла. Проиграла команде, которая играла плохо. Наверное, нужно проблемы искать у себя. Тот, кто победил, сам разберется в своих проблемах.

Как он определяет, хороший футбол или плохой. Если разыгрывают от вратаря, то это хороший футбол? Это не так определяют. Они далеко заблуждаются. Даже «Манчестер Сити » так не играет. Играют в более вертикальный футбол, на чужой половине поля. Поэтому значительно больше обострений и игра, на мой взгляд, быстрее идет. Мне кажется, они сильно отстают от футбола», – сказал бывший главный тренер «Локомотива ».