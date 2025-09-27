Семин про слова Егорова о лимите на плохой футбол: «Хороший футбол, если разыгрывают от вратаря? Даже «Ман Сити» так не играет. Нужно искать проблемы у себя»
Президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров предложил ввести «лимит в российском футболе на плохой футбол» после поражения от «Сокола» (0:2) в FONBET Кубке России.
«Сокол» же выиграл! Вообще, какое-то странное возмущение. Команда проиграла. Проиграла команде, которая играла плохо. Наверное, нужно проблемы искать у себя. Тот, кто победил, сам разберется в своих проблемах.
Как он определяет, хороший футбол или плохой. Если разыгрывают от вратаря, то это хороший футбол? Это не так определяют. Они далеко заблуждаются. Даже «Манчестер Сити» так не играет. Играют в более вертикальный футбол, на чужой половине поля. Поэтому значительно больше обострений и игра, на мой взгляд, быстрее идет. Мне кажется, они сильно отстают от футбола», – сказал бывший главный тренер «Локомотива».