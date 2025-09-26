Алексей Гасилин: «Черчесов и «Спартак» – идеальный симбиоз. Клубу нужен сильный тренер»
Алексей Гасилин считает Станислава Черчесова лучшим тренером для «Спартака».
«Черчесов и «Спартак» – идеальный симбиоз. «Спартаку» нужен сильный тренер. Станислав Саламович подходит как никто другой.
Почему он пошел в «Ахмат»? Команда провалила старт, ноль очков. Он приешл в клуб, и [выиграл] первый матч с «Зенитом». Это показатель большущего тренера.
Я уж не говорю о том, что Станислав Саламович – единственный тренер, у которого есть золотой дубль на европейской арене.
Только вдумайтесь. Тренер, который всем все доказал. Идеальная комбинация», – сказал спортивный директор «Альфа-Банки».
Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: «Матч ТВ»
