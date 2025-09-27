  • Спортс
  • Медиафутбол
  • Новости
  • «Писарский встает и бьет локтем человеку в лицо. Арбитр – трус, так как не удалил его». Гасилин о грубой игре нападающего СКА
10

«Писарский встает и бьет локтем человеку в лицо. Арбитр – трус, так как не удалил его». Гасилин о грубой игре нападающего СКА

Алексей Гасилин высказался о грубой игре Владимира Писарского против игрока «Банки».

В первом тайме матча «Альфа-Банка» – СКА (0:5) в WINLINE Кубке Медиалиги Владимир Писарский ударил Константина Мишина локтем по лицу и получил за это желтую карточку.

Арбитр матча, смотря повтор момента на системе VAR, заявил, что Писарский не наносил акцентированный удар.

– Писарский тебе говорит, что он случайно ударил.

– Мне кажется, он недавно говорил то же самое, чтобы его не дисквалифицировали.

– Ты не веришь его словам?

– Ты же видел момент? Он упал и мог отползти, а он встает заведенный и делает акцентированный удар локтем человеку в щеку, рассекая ее. Что это, если не удаление?

– Как объяснил арбитр, что он не показал красную карточку?

– Мне трудно понять арбитра. Он видит целенаправленный удар. Это же очевидный момент. Но он испугался удалять. Похоже, что ему СКА нравится больше, чем «Альфа-Банка».

Я не хочу говорить, что судье заплатили. Я в этом не уверен, но то, как он судил. Арбитр может ошибаться. Больше всего в жизни ненавижу трусов и врунов. Врун в команде СКА, а трус его не удалил.

– Это стало ключевым моментом матча?

– Это важный момент, так как СКА остался бы вдесятером. Момент не ключевой, но очень важный, – заявил спортивный директор «Альфа-Банки».

В этом матче Писарский оформил хет-трик.

Экс-форвард «Крыльев Советов» выступает за СКА в Кубке Медиалиги под первым номером с никнеймом на спине – Игрок. В трех матчах он забил пять мячей.

Напомним, комитет по этике РФС отстранил Писарского от футбола на 4 года (3 – условно) по делу о ставках на матч со своим участием. Дисквалификация не распространяется на матчи Медиалиги.

СКА – клуб рэпера Басты, выступающий в Медиалиге. Главный тренер команды – Андрей Каряка. Среди прочих за СКА выступают Денис Глушаков, Зоран Тошич, Кирилл Набабкин.

Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: телеграм-канал «Некласико»
logoАлексей Гасилин
logoАльфа-Банка
logoWinline Кубок Медиалиги
logoWinline Медиалига
logoСКА Ростов
logoВладимир Писарский (Сычевой)
Константин Мишин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Между Овчинниковым и Бастой произошла словесная перепалка во время матча Медиалиги
50сегодня, 16:30
«Альфа-Банка» уступила СКА в матче на вылет из Кубка Лиги
сегодня, 15:56
Главные новости
Lit Energy рубится с «Титаном» в дивизионе претендентов Кубка Лиги
52 минуты назадLive
Между Овчинниковым и Бастой произошла словесная перепалка во время матча Медиалиги
50сегодня, 16:30
«Альфа-Банка» уступила СКА в матче на вылет из Кубка Лиги
сегодня, 15:56
Кузнецов о финансах: «Потерял миллион евро из-за развода. Отдал жене квартиру рядом с «Камп Ноу»
18сегодня, 15:24
Lotus Music прошел «Альтерон» в дивизионе претендентов Кубка Лиги
сегодня, 11:30
«Альфа-Банка» сыграет со СКА, Lit Energy против «Титана». Расписание 5-й недели Кубка Лиги
сегодня, 08:13
Егоров о Кузнецове: «Пришла пора возвращать управление всеми процессами себе»
вчера, 17:15
«Выглядит так, что Семак угадал. А проиграй он, говорили бы: «###, че он за ##### делает?» Смолов о победе «Зенита» над «Краснодаром»
66вчера, 11:30
«Амкал» арендовал легенду клуба Блатова. Клуб объявил о трех трансферах
вчера, 09:03
«Поставим задачу – свыше 33 тысяч». Медиалига планирует заполнить стадион в Китае на финале Кубка Лиги
225 сентября, 19:53
Ко всем новостям
Последние новости
Семин о медиакомандах в FONBET Кубке России: «У них есть шанс выиграть Кубок. Зачем их убирать»
3сегодня, 12:58
Экс-форвард «Рубина» Деспотович близок к переходу в 2Drots из Медиалиги
3сегодня, 12:11
Семин про слова Егорова о лимите на плохой футбол: «Хороший футбол, если разыгрывают от вратаря? Даже «Ман Сити» так не играет. Нужно искать проблемы у себя»
5сегодня, 10:13
Экс-хавбек «Урала» Бикфалви в заявке «СиндЕката» на Кубок Медиалиги
1вчера, 19:31
«Взлетели, через 20 минут в мотор попала шаровая молния. Помню только удар и черный дым». Кузнецов дважды мог разбиться на самолете
4вчера, 18:01
Дмитрий Егоров: «Я тоже хотел бы сыграть в Кубке России. Медийные ребята из «Амкал» не могут сделать и 20% того, что могу я»
2вчера, 17:24
Сергей Ташуев: «Мне неинтересно работать в Медиалиге. Сегодня у меня другие приоритеты»
5вчера, 14:13
Алексей Гасилин: «Черчесов и «Спартак» – идеальный симбиоз. Клубу нужен сильный тренер»
15вчера, 11:47
Экс-футболист «Урала» Лунгу не будет играть за «СиндЕкат». Медиаклуб выставил вингера на трансфер
1вчера, 08:20
Маврин о дебюте Осипова в Кубке России: «Он почти голевую отдал. Классно, что именно «Амкал» дал ему возможность поиграть с командой ФНЛ»
25 сентября, 19:05