«Писарский встает и бьет локтем человеку в лицо. Арбитр – трус, так как не удалил его». Гасилин о грубой игре нападающего СКА

Алексей Гасилин высказался о грубой игре Владимира Писарского против игрока «Банки».

В первом тайме матча «Альфа-Банка» – СКА (0:5) в WINLINE Кубке Медиалиги Владимир Писарский ударил Константина Мишина локтем по лицу и получил за это желтую карточку.

Арбитр матча, смотря повтор момента на системе VAR, заявил, что Писарский не наносил акцентированный удар.

– Писарский тебе говорит, что он случайно ударил.

– Мне кажется, он недавно говорил то же самое, чтобы его не дисквалифицировали.

– Ты не веришь его словам?

– Ты же видел момент? Он упал и мог отползти, а он встает заведенный и делает акцентированный удар локтем человеку в щеку, рассекая ее. Что это, если не удаление?

– Как объяснил арбитр, что он не показал красную карточку?

– Мне трудно понять арбитра. Он видит целенаправленный удар. Это же очевидный момент. Но он испугался удалять. Похоже, что ему СКА нравится больше, чем «Альфа-Банка».

Я не хочу говорить, что судье заплатили. Я в этом не уверен, но то, как он судил. Арбитр может ошибаться. Больше всего в жизни ненавижу трусов и врунов. Врун в команде СКА, а трус его не удалил.

– Это стало ключевым моментом матча?

– Это важный момент, так как СКА остался бы вдесятером. Момент не ключевой, но очень важный, – заявил спортивный директор «Альфа-Банки».

В этом матче Писарский оформил хет-трик.

Экс-форвард «Крыльев Советов» выступает за СКА в Кубке Медиалиги под первым номером с никнеймом на спине – Игрок. В трех матчах он забил пять мячей.

Напомним, комитет по этике РФС отстранил Писарского от футбола на 4 года (3 – условно) по делу о ставках на матч со своим участием. Дисквалификация не распространяется на матчи Медиалиги.

СКА – клуб рэпера Басты, выступающий в Медиалиге. Главный тренер команды – Андрей Каряка. Среди прочих за СКА выступают Денис Глушаков, Зоран Тошич, Кирилл Набабкин.