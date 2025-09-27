«Писарский встает и бьет локтем человеку в лицо. Арбитр – трус, так как не удалил его». Гасилин о грубой игре нападающего СКА
В первом тайме матча «Альфа-Банка» – СКА (0:5) в WINLINE Кубке Медиалиги Владимир Писарский ударил Константина Мишина локтем по лицу и получил за это желтую карточку.
Арбитр матча, смотря повтор момента на системе VAR, заявил, что Писарский не наносил акцентированный удар.
– Писарский тебе говорит, что он случайно ударил.
– Мне кажется, он недавно говорил то же самое, чтобы его не дисквалифицировали.
– Ты не веришь его словам?
– Ты же видел момент? Он упал и мог отползти, а он встает заведенный и делает акцентированный удар локтем человеку в щеку, рассекая ее. Что это, если не удаление?
– Как объяснил арбитр, что он не показал красную карточку?
– Мне трудно понять арбитра. Он видит целенаправленный удар. Это же очевидный момент. Но он испугался удалять. Похоже, что ему СКА нравится больше, чем «Альфа-Банка».
Я не хочу говорить, что судье заплатили. Я в этом не уверен, но то, как он судил. Арбитр может ошибаться. Больше всего в жизни ненавижу трусов и врунов. Врун в команде СКА, а трус его не удалил.
– Это стало ключевым моментом матча?
– Это важный момент, так как СКА остался бы вдесятером. Момент не ключевой, но очень важный, – заявил спортивный директор «Альфа-Банки».
В этом матче Писарский оформил хет-трик.
Экс-форвард «Крыльев Советов» выступает за СКА в Кубке Медиалиги под первым номером с никнеймом на спине – Игрок. В трех матчах он забил пять мячей.
Напомним, комитет по этике РФС отстранил Писарского от футбола на 4 года (3 – условно) по делу о ставках на матч со своим участием. Дисквалификация не распространяется на матчи Медиалиги.
СКА – клуб рэпера Басты, выступающий в Медиалиге. Главный тренер команды – Андрей Каряка. Среди прочих за СКА выступают Денис Глушаков, Зоран Тошич, Кирилл Набабкин.